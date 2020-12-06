Москва, , 08:58 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призыв посольства США в Берлине к властям Германии и Европейского союза наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Северный поток — 2» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 5 декабря исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала Германию и Европейский союз наложить мораторий на строительство «Северного потока — 2».

«Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода», — сказала Куинвилл в интервью изданию Handelsblatt.

Захарова напомнила, что США не приемлют никакие трубопроводы, которые были бы связаны с Россией. К примеру, в марте 2014 года газета The Washington Times опубликовала статью, в которой была приведена записка администрации 40-го президента США Рональда Рейгана от 1981 года о необходимости противодействия строительству трубопроводов из СССР в Европу. В записке подчеркивалось, что поставки нефти из Советского Союза «ослабят позиции Запада».

«Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — пишет Захарова.

Далее Захарова напомнила, как в 2006 году государственный секретарь США Кондолиза Райс призывала Россию «играть по правилам» в вопросе экспортных поставок газа.

«Время вернуло США их же призыв», — отмечает Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США с самого начала выступали против строительства газопровода «Северный поток — 2» и употребили все доступные им инструменты, чтобы остановить строительство. Сейчас газопровод готов более чем на 90%, однако уже почти год он не строится из-за американских санкций.