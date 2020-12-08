Варшава, 9 декабря, 2020, 00:59 — ИА Регнум. Интересно, что Джо Байден, заняв кресло президента, вряд ли сможет осуществить все те кары в отношении России, на которые так надеются в русофобском политическом лагере. Почему так обстоят дела, на примере трубопровода «Северный поток — 2» рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Президент Дональд Трамп занимал в отношении российского трубопровода «СП-2» очень жесткую позицию, требуя от Германии прекратить сотрудничество с Россией по данному строительству. А вот Джо Байдену на посту президента США может понадобиться от Германии совсем другое. Ведь его политика в отношении Европы будет основана на смягчении тех противоречий, которые так неуклюже настроил в Европе его предшественник.

А значит, от безоглядной поддержки Польши в ее антироссийских устремлениях Байдену придется переходить к новому налаживанию хороших отношений с Германией. А тут и «СП-2», который Германии реально необходим, может стать хорошим поводом для проявления американской учтивости.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Байден не поможет Польше заблокировать «Северный поток — 2».