1 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Если Трамп вступал в жесткую конфронтацию с Берлином по поводу «Северного потока – 2», то Байден может спокойно отнестись к газопроводу, не рассматривая его с точки зрения политического проекта, уводящего Германию от США к России. А именно на политический аспект газопровода все это время упирала Польша.

Станислав Стремидловский, , 08:59 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Варшава предприняла новую атаку на строящийся международный газопровод «Северный поток — 2». Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на неофициальные данные сообщило, что на состоявшейся в понедельник, 30 ноября, встрече послов стран — членов ЕС, посвященной будущему отношений между Европейским союзом и США, слово взял представитель Польши Анджей Садощь. По данным РАР, он подчеркнул, что новое открытие европейско-американского диалога после президентских выборов не может быть «заложником продвигаемого Россией газопровода, который угрожает энергетической безопасности многих стран — членов ЕС и стран — партнеров, в том числе Украины». По мнению польской стороны, достройка «Северного потока — 2» также способна «спровоцировать дипломатическое и экономическое противостояние в начале президентства Джо Байдена».

Парадокс в том, что уж точно не Варшаве ссылаться на Байдена. Польские власти до сих пор не обозначили его новым президентом США, что сделали многие европейские политики. Президент Польши Анджей Дуда лишь поздравил демократа с успешной избирательной кампанией, а ведущие идеологи польской правящей партии «Право и Справедливость» (PIS) ранее заявляли о безальтернативности ставки Варшавы на Дональда Трампа. Что касается «нового открытия» европейско-американских отношений, то и тут Польша находится в сложном положении. О желательности возобновления с Байденом стратегического евроатлантического диалога говорил и говорит Берлин, в частности с программными публикациями выступала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Расчет делается на то, что именно немцы выступят в фарватере этого курса, оттеснив Восточную и Центральную Европу, прежде всего Польшу, с которой активно заигрывали Трамп и госсекретарь США Майк Помпео. К тому же Варшава сегодня настроила против себя многих в Евросоюзе угрозами наложить вето на бюджеты ЕС на 2021 — 2027 годов и Фонда реконструкции экономики после коронавируса.

Польская газета Rzeczpospolita надеется, что «энтузиазм» от Байдена, который сейчас царит на немецкой политической сцене, не обязательно оправдается и после вступления в должность демократа кое-что изменится. Издание также допускает, что сторонница «традиционного трансатлантического альянса» ХДС через год уступит ведущую роль в правительстве Германии придерживающейся «пророссийского подхода» СДПГ, что наряду с «конфликтом по поводу энергетической безопасности» с американцами возродит и «конфликт, связанный с военной безопасностью». Но это дело отдаленного будущего. Пока же в Варшаве внимательно следят за прохождением законопроекта об оборонных расходах (NDAA) на 2021 год, за который в ближайшие недели должен голосовать Конгресс США. В него включен и законопроект о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), вводящий расширенные санкции в отношении «Северного потока — 2». Варшава рассчитывает, что это затормозит или вообще поставит крест на строительстве газопровода, которое должно возобновиться в первых числах декабря.

Однако даже в случае принятия PEESA новая администрация, которую еще предстоит сформировать, не обязательно начнет сразу начнет применять его, предоставив тем самым акционерам «Северного потока — 2» время на завершение работ. Это поможет Вашингтону не испортить диалог с Германией и даст возможность сохранить политическое лицо. Ведь, во-первых, Байден не таких имеет обязательств перед американскими газовиками, которые были у Трампа. Во-вторых, если республиканец вступал в жесткую конфронтацию с Берлином, который отвечал ему взаимностью, пытался подорвать немецкие экономические интересы, то демократ может спокойно отнестись к газопроводу, не рассматривая его с точки зрения политического проекта, уводящего Германию от США к России. А именно на политический аспект «Северного потока — 2» все это время упирала Польша и ее прибалтийские и украинские союзники. Учитывая важность восстановления альянса между Берлином и Вашингтоном, нельзя исключать того, что демократическое большинство в Палате представителей вообще провалит голосование по законопроекту о защите энергетической безопасности Европы, чтобы не сужать возможности своего собственного президента.

Кроме того, «Северный поток — 2» способен стать важным элементом в проведении климатического курса, который видят своим приоритетом новая американская администрация и правительство Германии. Как отмечает немецкая газета Handelsblatt, Москва рассчитывает на развитие экспортного потенциала российского водорода. Одним из маршрутов поставок его мог бы стать газопровод «Северный поток — 2», который, по заявлению «Газпрома», адаптирован для транспортировки водорода. Это новая площадка для экономического сотрудничества Германии и России, что очень беспокоит Польшу, которая в этом случае лишается каких-либо аргументов, обкатанных ею в «газовых войнах». Но Варшаве нужно признать, что она переоценила свою важность для США и одновременно побила кучу горшков с ЕС. Чем скорее придет это осознание, тем лучше для Польши.