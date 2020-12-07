Москва, 7 декабря, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Предложений ограничивать передвижение между регионами России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции от Министерства здравоохранения страны не поступало. Об этом 7 декабря заявил глава федерального ведомства Михаил Мурашко.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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«Хочу уделить особое внимание. Сегодня прошла конференция «Медицина и качество», — напомнил министр. — Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами».

Мурашко предположил, что эта фраза могла быть «выдернута из контекста выступления».

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«Обсуждались в целом вопросы, какие меры используются для управления различными инфекционными заболеваниями», — пояснил глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе конференции «Медицина и качество» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость рассмотреть определённые ограничения передвижения людей между регионами и внутри них. Позднее пресс-служба ведомства указала, что данные слова были вырваны из контекста.