Мурашко пояснил слова об ограничении передвижения между регионами РФ
Москва, 7 декабря, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Предложений ограничивать передвижение между регионами России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции от Министерства здравоохранения страны не поступало. Об этом 7 декабря заявил глава федерального ведомства Михаил Мурашко.
Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»
Читайте также: Минздрав хочет ограничить передвижения между регионами
Мурашко предположил, что эта фраза могла быть «выдернута из контекста выступления».
Ранее по теме: Ограничение передвижения между регионами назвали слишком большим ударом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе конференции «Медицина и качество» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость рассмотреть определённые ограничения передвижения людей между регионами и внутри них. Позднее пресс-служба ведомства указала, что данные слова были вырваны из контекста.