Барнаул, 7 декабря 2020, 13:05 — REGNUM Предложение главы российского минздрава Михаила Мурашко относительно возможных ограничений передвижения между регионами в связи с эпидемией коронавируса корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.
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Она полагает, что новые ограничения нанесут слишком большой урон экономике:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможности рассмотреть определённые ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, Михаил Мурашко сказал в ходе конференции «Медицина и качество».