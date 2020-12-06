Москва, 6 декабря, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации отреагировали на правила розыгрыша грин-карт, согласно которым американская сторона считает жителей России, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Соответствующий пост внешнеполитическое ведомство обнародовало 6 декабря на странице в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Нужно ещё одно доказательство, что США — ревизионистская держава?» — говорится в сообщении российского министерства.

В МИД России напомнили, что Курильские острова отошли СССР по решению 1945 года. В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что Госдеп поощряет реваншизм, ставя под сомнение итоги Второй мировой войны.

В МИД России призвали американскую сторону знать «свои границы и «красные линии».

Напомним, ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что уроженцами Японии считают граждан России, родившихся на островах южной группы Курильского архипелага, уже много лет в США.

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