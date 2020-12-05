Москва, 5 декабря, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Предельная отпускная цена вакцины против COVID-19 «Спутник V» составила 1 942 рубля за два компонента, сообщил 5 декабря помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

sputnikvaccine.com Вакцину «Спутник V»

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По его словам, ранее Минздрав зарегистрировал предельную отпускную цену производителя на вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи.

«Она составляет 1 942 рубля за два компонента», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса. Первыми прививку смогут сделать врачи и учителя. Вакцинация будет осуществляться бесплатно и на добровольной основе.

Напомним, Россия стала первой страной, разработавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.

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