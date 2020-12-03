Москва, , 18:00 — REGNUM Массовая вакцинация населения является решающим этапом в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом 3 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.

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"Я считаю, что это решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдём, тем скорее вернёмся к нормальной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными и близкими», — отметил он.

В связи с этим Мишустин подчеркнул, что «весь процесс вакцинации должен быть организован максимально эффективно».

Напомнми, ранее сегодня премьер-министр заявил, что все российские регионы готовы к началу массовой вакцинации населения.

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