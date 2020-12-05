Санкт-Петербург, 5 декабря, 2020, 11:26 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 5 декабря в федеральном оперштабе. Это новый максимум для региона по суточному числу инфицированных: на 25 случаев больше предыдущего пика (29 ноября) и на 32 случая больше, чем сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в маске

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Напомним, что с 24 ноября ежедневно сообщается о более чем трех тысячах новых носителях в Петербурге, выявленных за предыдущие сутки. В Смольном два дня назад заявили о предполагаемом выходе на плато в ходе второй волны эпидемии в городе.

С учетом новых данных, за время пандемии в Северной столице зафиксировано 144 400 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Из этого количества 83 558 человек выздоровели, в том числе за минувшие сутки выписаны 3117 человек — это самый большой показатель суточной выписки за всё время. Более 45 тыс. человек продолжают лечение в стационарах или амбулаторно.

Кроме того, по данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть от COVID-19 еще 58 человек. Это на одну жертву больше, чем днем ранее. Всего болезнь унесла жизни 5783 петербуржцев и гостей города. Летальность ковида в городе составляет на сегодня ровно 4%.

По данным городского оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 42 810 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 2379 человек.

Напомним, за последнюю неделю в Санкт-Петербурге госпитализировали 5,5 тыс. человек с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

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Добавим, после громкого скандала с двумя концертами рэпера Басты тревогу по поводу ситуации в Петербурге выразили глава правительства Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Санкт-Петербурге и Карелии уровень заболеваемости более чем в два раза превышает общероссийский показатель.