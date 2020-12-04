Москва, , 18:58 — REGNUM В четырёх субъектах РФ загруженность коечного фонда для пациентов с COVID-19 составляет более 90%. Об этом сообщила на брифинге 4 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Врач с пациентом больным коронавирусом Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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«Это город Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области и город Севастополь», — уточнила она.

При этом, по словам вице-премьера, средний по стране показатель загруженности коечного фонда для больных COVID-19 составляет 75,9%.

Голикова также сообщила, что в Санкт-Петербурге и Карелии уровень заболеваемости более чем в два раза превышает общероссийский показатель.

В целом же, как отметила вице-премьер, темпы распространения коронавирусной инфекции в России начали замедляться.

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