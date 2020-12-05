Москва, 5 декабря, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Во время исследования геномов выделенных вирусов подтверждается повторное заражение коронавирусом, а не рецидив. Об этом 5 декабря рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью «Российской газете».

Kraszdrav.ru Взятие анализов на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

"Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что главными факторами развития повторной инфекции являются состояние иммунной системы во время повторной встречи с возбудителем, то есть — наличие иммунодефицита, а также количество вируса, которое попало в организм.

Кроме того, как рассказал Лебедев, организм человека при заражении SARS-CoV-2 вырабатывает антитела различных классов, наличие которых говорит о факте заражения, и при этом также могут быть выявлены иммуноглобулины G (IgG), наличие которых говорит о том, что формируется стойкий иммунный ответ к различным белкам вируса.

«Но наличие антител (даже в высоких титрах) не всегда означает наличие иммунитета. Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции (но не наличия иммунной защиты). Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее к его рецептор-связывающему домену (RBD). Лабораторные тесты по определению IgG к S-белку сегодня вполне доступны, именно они позволяют судить о наличии защитного иммунитета», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешинназвал одну из главных проблем, которая мешает обществу бороться с эпидемией коронавируса.