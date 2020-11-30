Барнаул, , 08:20 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин назвал одну из главных проблем, которая мешает обществу бороться с эпидемией коронавируса. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление генерального директора Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова о сроках окончания пандемии COVID-19 (по словам учёного, она закончится в 2021 году, однако сам вирус сохранится), эксперт отметил:

«Проблема в том, что при появлении новых угроз человеку всегда были на переднем фронте учёные. А в случае появления COVID эту тему оседлали политики и политтехнологи. И сегодня совсем не ясно — кто такой «больной COVID-19», какие методы диагностики (чувствительность и специфичность) и лечения. Никто не может дать ответа на вопросы о формировании иммунной защиты. Зато развернулась пропагандистская гонка — кто вперед сделает вакцину.

Поэтому я бы на месте власти срочно формировал научные коллективы, которые бы проводили исследования этой пандемии. Хотя чиновники умело переводят стрелки на самих граждан — не ходите, мойте руки, носите маски. А больной, столкнувшись с бардаком в здравоохранении, как-то не понимает этого».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Как уже сообщало ИА REGNUM, вероятные сроки окончания пандемии ранее обозначил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его словам, это произойдёт в 2021 году, когда наше общество приобретёт достаточный коллективный иммунитет. Но сам новый вирус никуда не исчезнет.