Берлин, 5 декабря, 2020, 08:49 — ИА Регнум. Для работ по укладке труб на немецком участке газопровода «Северный поток — 2» будет использоваться баржа «Фортуна». Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, выпущенного Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии (BSH).

Nord Stream 2 _Axel Schmidt Строительство газопровода «Северный поток — 2»

В опубликованном BSH документе говорится, что судно «Фортуна» будет выполнять подводные операции по укладке трубопровода с 5 по 31 декабря. По состоянию на 08:00 мск судно пришвартовано в порту Висмар.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» была построена на судоверфи в Шанхае в 2010 году. Ранее судно числилось в составе флота компании ОАО «Межрегионтрубопроводстрой», участвовавшей в постройке российского участка газопровода «Северный поток — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченковзаявил, что Германии удастся реализовать совместный с Россией проект газопровода «Северный поток — 2», несмотря на ужесточение санкций правительства США против этого проекта.