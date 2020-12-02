Москва, , 15:34 — REGNUM Создание Германией специального фонда поможет обойти санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Иван Семченков.

«У Европы уже есть опыт реализации «антисанкционных» проектов. Год назад президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и ввел жесткие санкции в отношении Ирана, в частности, против нефтяного экспорта: любая компания, торгующая нефтью с Ираном, попадала под ограничения со стороны министерства финансов США.

В большинстве случаев, для многих европейских компаний это означало банкротство. Однако ни одна из них под ограничения так и не попала.

Европейские компании участвовали в бартерном обмене с иранскими (нефть в обмен на товары), а также применяли схемы, в которых некоторые банки не указывали конечных бенефициаров платежей.

Учитывая весь опыт, полученный год назад, Германия решила придумать ещё и «Зеленую защиту» «Северному потоку — 2».

Поскольку новоизбранный президент США Джо Байден является ярым поклонником «зеленой» энергетики, а также наблюдая за общим экологическим ажиотажем в Европе, можно предположить, что обход санкций будет успешен».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания придумало способ обхода санкций США против «Северного потока — 2». Планируется создать спецфонд.

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