Приштина, Сербия, 4 декабря, 2020, 22:46 — ИА Регнум. Переход системы распределения электроэнергии на севере Косово и Метохии в руки сепаратистов является одним из последствий подписания Брюссельского соглашения 2013 года, а также дополнительного соглашения об энергетике в сентябре того же года. Об этом ИА REGNUM рассказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Напомним, что по информации портала Kossev от 3 декабря, в середине месяца контроль над снабжением Севера Косово и Метохии, населенного преимущественно сербами, берет на себя компания KOSTT, подконтрольная сепаратистским властям в Приштине. С середины декабря KOSTT начинает работать независимо от сербского оператора — электрораспределительной системы «Электросеть Сербии», пишет сербоязычный косовский портал. Это один из этапов трансформации системы электрораспределительных сетей Косово в целях ее объединения с албанским оператором OST, напоминает электронное издание.

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Мирович отметил, что в дополнительном соглашении от сентября 2013 года Сербия обязалась помочь косовскому оператору KOSTT стать членом Европейской распределителей электроэнергии (ENTSO).

«Подписав в 2013 году Брюссельское соглашение и дополнительное соглашение по поводу энергетики, президент Сербии Александр Вучич передал электроэнергетическую систему на всей территории южного сербского края в руки албанским сепаратистам. Подписав в 2020 году Вашингтонское соглашение, он передал американцам в распоряжение озеро Газиводе, на котором находится одноименная гидроэлектростанция, и которое, к слову, частично находится в центральной Сербии, в муниципалитете Тутин. Этим он заслужил памятник, который албанские сепаратисты должны воздвигнуть ему в Приштине рядом с памятником Биллу Клинтону. Я не знаю никого, кто сделал бы больше для независимости так называемого Косово, чем эти двое», — рассказал Мирович.

По словам эксперта, сербы, проживающие на севере Косово и Метохии, оплачивая счета за электроэнергию, отныне будут финансировать квазигосударство Косово. К тому же, вся инфраструктура, в строительство которой Сербия вкладывала средства еще во время бывшей Югославии, теперь перейдет к сепаратистам.

«Наши отцы брали кредиты, чтобы строить инфраструктуру Косово и Метохии. Была построена гидроэлектростанция Газиводе, например. Мы все еще возвращаем эти кредиты, хотя так называемое Косово уже является членом Всемирного банка и ВМФ. Вучич решил подписать то, что экс-премьер-министр Войислав Коштуница отказался подписывать в 2007 году — план Ахтисаари. Когда был составлен план Ахтисаари, никто уже не бомбил Сербию, а Россия проголосовала против этого документа в СБ ООН. Это говорит лишь о том, что причины, по которым Вучич согласился на такое предательство, не нужно искать во внешнеполитических обстоятельствах. Их нужно искать в криминальном окружении господина Вучича, в желании нажить богатство и остаться у власти любой ценой», — подытожил Деян Мирович.