Приштина, , 17:33 — REGNUM C 14 декабря контроль над снабжением Севера Косово и Метохии, населенного преимущественно сербами, берет на себя компания KOSTT, подконтрольная сепаратистскими властями в Приштине. Об этом 3 декабря сообщил портал Kossev, ссылаясь на официальные документы, с которыми ознакомилась редакция портала.

По информации СМИ, с 14 декабря прекратится обмен электроэнергией между сербской распределительной компанией EPS и KOSTT, который до сих пор существовал в целях снабжения электроэнергией потребителей на севере Косово и Метохии.

С середины декабря KOSTT начинает работать независимо от сербского оператора — электрораспределительной системы «Электросеть Сербии».

Портал Kossev попросил комментарий у компетентных органов в Белграде и Приштине, но ни те, ни другие до момента публикации новости не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Напомним, что в апреле 2020 года Европейская сеть распределителей электроэнергии (ENTSO) приняла решение, в соответствии с которым косовский оператор KOSTT может функционировать самостоятельно. KOSTT, который до сих пор действовал в рамках распределительной системы Сербии в одном блоке с Черногорией и Северной Македонией, должен присоединиться к албанскому оператору OST.

Президент Сербии Александр Вучич в апреле выступил против этого решения и заявил о том, что намерен требовать международного арбитража, если оно будет реализовано на практике.

Сербия ранее возражала против приема KOSTT в Европейскую сеть распределителей электроэнергии (ENTSO). Тем не менее одним из пунктов Брюссельского соглашения, подписанного между Белградом и Приштиной в 2013 году, было предусмотрено то, что косовская компания в будущем станет членом ENTSO.