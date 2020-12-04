Санкт-Петербург, 4 декабря, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Новогодний запрет на работу ресторанов и кафе серьезно ударит по всей отрасли в Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 4 декабря руководитель подкомитета по ресторанному бизнесу регионального отделения «Деловой России» Александр Романенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая витрина в Петербурге

Он указал, что по требованиям Роспотребнадзора общепит и так уже сократил свою рассадку в среднем на 50%, расширив расстояние между столиками для соблюдения социальной дистанции.

Затем был введен «комендантский час»: в 23:00 все заведения, где подают еду и напитки, должны быть закрыты. Это дополнительно усложнило экономическую ситуацию в отрасли, подчеркнул Романенко. «По некоторым оценкам, ряд рестораторов зафиксировал потери более 50% выручки по сравнению аналогичным периодом 2019 года», — сообщил он.

Теперь же, напомним, губернатор Александр Беглов запретил общепиту работать с 30 декабря по 3 января. Таким образом Смольный рассчитывает отвадить туристов от посещения Северной столицы и снизить прирост заболеваемости COVID-19. Кроме того, ресторанам и кафе будет запрещено работать после 19:00 с 25 декабря по 10 января (за исключением дней полного запрета на работу).

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Романенко поясняет, что новое ограничение часов работы общепита до 19:00 грозит еще более значительным падением их доходов в связи с тем, что основной поток клиентов приходится именно на вечернее время.

«За две недели праздников представители ресторанного бизнеса рассчитывали получить выручку, приблизительно равную средней выручке за 60 дней 2020 года. Одновременно с этим общепит продолжает инвестировать значительные средства в обеспечение санитарной безопасности посетителей. Сейчас нужны шаги со стороны администрации города, направленные на поддержку отрасли, на сегодняшний день являющейся одним из тех спектров, которые вместе со своей основной функцией формируют ещё и дополнительный туристический поток в Санкт-Петербург в рамках туров гастрономического туризма», — добавил Романенко.

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Добавим, представители предприятий в сфере гостеприимства и услуг уже поставили Александру Беглову ультиматум: или отказаться от новогодних запретов, или они напишут президенту Владимиру Путину. После этого в Смольном назначили совещание с участием чиновников и бизнеса, чтобы обсудить дальнейшие действия.