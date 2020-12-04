Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Петербургские предприниматели, работающие в сфере услуг и отельного бизнеса, обратились с открытым письмом к губернатору Александру Беглову. Они потребовали отменить введенный Смольным полный запрет на работу организаций общественного питания в период новогодних праздников и пригрозили пожаловаться Владимиру Путину, если их требования не будут услышаны.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

«Полный запрет на работу ресторанов в период высокого спроса носит не только дискриминационный характер по отраслевому принципу, но и создаёт условия для неравной конкуренции между регионами», — цитирует «Деловой Петербург» текст письма предпринимателей в Смольный.

Они подчеркивают, что после весенне-летних закрытий и запретов 40% предприятий так и не возобновили свою работу, а новые ограничения уничтожат малые предприятия общепита, которые не смогут компенсировать свои убытки новогодней выручкой.

Также введенные Смольным запреты на работу общепита, музеев и театров приведут к отказу туристов от поездок в Петербург, что только усугубит финансовую ситуацию в сфере услуг.

Авторы письма требуют отменить полный запрет на работу общепита в период новогодних праздников при условии соблюдения ими требований Роспотребнадзора и наличии действующего QR-кода, подтверждающего соответствие нормам безопасности.

Также предприниматели предложили разрешить ресторанам при отелях, имеющих сертификацию Safe Travels, обслуживать гостей без ограничений по времени. Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00.

Еще одно требование бизнесменов к Беглову — смягчить запреты для театров, музеев и выставок, разрешить турфирмам, имеющим сертификацию Safe Travels и QR-код, вести туристические и экскурсионные перевозки автобусами, что также запрещено постановлением Смольного с 30 декабря по 10 января.

Предприниматели предлагают компенсировать им убытки из казны, из расчета к обороту соответствующего периода 2019 года и создать рабочую группу с участием представителей бизнеса.

«В противном случае мы будем вынуждены обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину», — заявили коммерсанты.

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Напомним, Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 30 декабря по 3 января в городе закроют весь общепит. Кроме того, с 25 декабря по 10 января он сможет работать только до 19:00.

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С 30 декабря по 10 января будут закрыты все театры, концертные площадки, музеи и галереи, включая Эрмитаж и Русский музей. До 30 декабря их можно будет заполнить лишь на 25%, независимо от числа уже проданных билетов.

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