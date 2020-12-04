Москва, 4 декабря, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Валерий Мурашко должен будет решить проблему коммуникации врачей с глухими, заразившимися коронавирусом. Ведь глухие люди в условиях масочного режима не могут даже догадаться, чего от них хочет собеседник — в том числе в красной зоне больниц, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач и пациент

«Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в свою очередь поспособствует организации программы по разработке и производству «умных» устройств для инвалидов по слуху, заказчиком которой станут сами глухие.

Надеюсь, что по результатам нашей встречи, в сотрудничестве с Минпромторгом и Минтрудом, другими министерствами и ведомствами, нам удастся в ближайшие годы существенно повысить качество жизни людей с нарушениями слуха.

Информация станет доступной, в том числе телевизионные каналы увеличат субтитрирование программ, снабдят сурдопереводом, а объем переводческих услуг будет значительно увеличен», — высказал свое мнение Станислав Иванов.

Как сообщает ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву реализовать предложения руководителя Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, с которыми он выступил на встрече инвалидов-общественников с главой государства 3 декабря.

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