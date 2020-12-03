Москва, 3 декабря 2020, 17:04 — REGNUM Проблема общения врачей с глухими пациентами в период пандемии, обострённая из-за ношение масок медиками, будет решена.
Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»
Об этом заявил 3 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на встречи с представителями общественных организаций инвалидов.
По словам министра здравоохранения, одним из решений может быть использование специальных шлемов.
Отвечая на это заявление, российский президент Владимир Путин указал на важность проблемы. Нужно её решать.
Напомним, 3 декабря отмечается международный день инвалида.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Мантуров в прямом эфире решили проблему с производством колясок