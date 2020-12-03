Москва, , 17:04 — REGNUM Проблема общения врачей с глухими пациентами в период пандемии, обострённая из-за ношение масок медиками, будет решена.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

Об этом заявил 3 декабря российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

ИА REGNUM) будет селектор, мы об этом обязательно поговорим со всеми руководителями здравоохранения». Мурашко «Завтра (4 декабря — прим.) будет селектор, мы об этом обязательно поговорим со всеми руководителями здравоохранения».

По словам министра здравоохранения, одним из решений может быть использование специальных шлемов.

Отвечая на это заявление, российский президент Владимир Путин указал на важность проблемы. Нужно её решать.

Владимир Путин «Но не на бумажке, а чтобы все эти решения были реализованы на практике».

Напомним, 3 декабря отмечается международный день инвалида.

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