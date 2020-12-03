Лондон, 3 декабря, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Великобритании стали более 60 000 человек, 3 декабря передает Sky News.

Tim Dennell Шеффилд, Великобритания

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Согласно официальному отчету, за последние сутки в Соединенном Королевстве зарегистрировано 414 смертей от COVID-19, общее число жертв пандемии составило 60 113 человек.

Кроме того, за 24 часа в Великобритании выявлено 14 879 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших с начала пандемии составило 1 674 134 человека.

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