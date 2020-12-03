Вашингтон, , 17:26 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 3157 смертельных исходов заболевания COVID-19, сообщает 3 декабря Университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это новый рекорд суточного количества жертв эпидемии коронавируса.

Кроме того, число заразившихся за сутки второй раз с начала пандемии превысило отметку в 200 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются мировым «лидером» по масштабам распространения коронавируса и числу смертей от COVID-19.

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