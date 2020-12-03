Берн, 3 декабря, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Компания Nestle намерена вложить 3,2 млрд швейцарских франков ($3,58 млрд) в течение пяти лет, чтобы уменьшить влияние на климат и помочь компании достичь «нулевых выбросов» к 2050 году, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

Солнечная батарея

Согласно заявлению крупнейшей в мире пищевой компании, проект, рассчитанный до 2025 года, предусматривает работу с фермерами и поставщиками над продвижением регенеративного сельского хозяйства.

Кроме того, корпорация в последующие пять лет запланировала посадку сотен миллионов деревьев и полный переход на возобновляемые источники электроэнергии.

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