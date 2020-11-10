Москва, , 17:30 — REGNUM Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в экологический активизм. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 ноября на пресс-конференции «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона» в пресс-центре REGNUM заявил директор Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев.

Пресс-конференция «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона» Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, регион Баренцева моря формирует не только экологическую повестку, но и климат планеты.

«Серьезные коррективы внесла пандемия коронавируса в экологический активизм евро-арктического региона, — сказал Суровцев. — Проблемы остались и растут. Они носят общий характер что у России, что у Норвегии. Основные проблемы — это рудники Норвегии, которые множатся и сбрасывают отходы в северные моря. Это и ветряная энергетика, против которой выступают малые народы. Люди сомневаются в ее выгоде. Это и пресловутый «зеленый сдвиг», который навязывают обществу и который нацелен против промышленного развития».

Как подчеркнул эксперт, из-за пандемии коронавируса более 150 тысяч природоохранных НКО России, Швеции, Дании и других стран региона приостановили свою деятельность.

«В РФ порядка 10 тысяч НКО, которые не работают в условиях отсутствия поддержки. Многие проблемы обострились», — констатировал Суровцев.

С ним согласился норвежский эколог, представитель организации «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв. Он рассказал, что экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, сильно задел независимые экологические организации.

«Мы работаем в связке с многими партнерами, которые также сейчас во многом недофинансированы, — констатировал Оддекалв. — Что касается климата, что касается охраны окружающей среды, то многим известно, что вследствие коронакризиса экология значительно улучшилась и воздух стал чище. И многие проекты продолжились. Однако мы не смотрим в будущее с полной уверенностью, потому что не знаем, сможем ли выжить в условиях кризиса».

В рамках дальнейшей дискуссии он ответил на вопрос о судьбе германской подводной лодки U-864, которая была потоплена еще в 1945 году в острова Федье (Норвегия) и стала источником серьезного ртутного загрязнения.

«Ситуация никак не поменялась, — констатировал эколог. — И кризис еще больше законсервировал ситуацию. Но есть изменение. Была утверждена комиссия из независимых экспертов, которые рассмотрят вопрос о дальнейших мерах. Это будет либо саркофагирование, либо подъем обломков».

Кроме того, Оддекалв рассказал, что норвежские экологи продолжают бороться против сброса в северные моря загрязняющих веществ, образующихся в результате работы норвежских рудников.

«Мы подали жалобу на Норвегию в международные органы и заявили о том, что Норвегия нарушает директиву ЕС о загрязнении вод. И пока что не получили определенного ответа», — сказал Оддекалв.

При этом он признал, что независимым экологам сложно противостоять крупным промышленным компаниям с огромными бюджетами.

Также Оддекалв рассказал, что в Норвегии набирает обороты борьба против ветряной энергетики, хотя государство мешает вести эту борьбу и ограничивает доступ людей к информации. По словам эколога, власти продвигающие ветроэнергетику понимают, что из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, людям сложно протестовать и бороться.

Об экологической ситуации в Швеции рассказал политик, представитель «Союза зеленых» Торд Бьорк. По его словам, в Швеции сложилась тягостная ситуация с лесами, которых остается все меньше.

«Швеция представляет собой модель капиталистически-империалистического развития, при которой лесная индустрия полностью коммерциализирована, — посетовал Бьорк. — При этом Швеция очень агрессивная страна, и ее МИД очень негативно относится к России».

Между тем, по словам Бьорка, люди в Швеции начинают все чаще задумываться об экологических проблемах, которые смыкаются с опасностью истребления человечества. Но, как пояснил эколог, в Швеции, как и в любой другой стране мира, власти предпочитают вести уже устоявшийся диалог с критиками и оппозиционерами, но не дают голоса независимым экспертам.

«Поэтому экологам надо объединяться и не думать о том, что об этом скажут власть и медиа», — пояснил Бьорк.

В рамках пресс-конференции выступил также еще один норвежский эколог Асбьорн Валь, который рассказал о том, что в Норвегии экологии пытаются через суд доказать, что власти их страны нарушают конституцию, так как разрешили бурение морского дна.

По его словам, это дело уже было рассмотрено в двух суда более низкого уровня — в районном суде и в апелляционном суде. И в обоих судах оно было проиграно, но теперь его приняли для рассмотрения в Верховном суде.

«В сообществе борцов за природу в Норвегии нет согласия по этому вопросу, — констатировал норвежский эколог. — Некоторые считают, что было ошибкой пойти судебным путем, так как если суд примет решение не в пользу экологов, это станет их окончательным проигрышем. Но если бы борьба шла политическим путем, то можно было бы оказывать давление на правительство».

По его словам, Норвегия начала бурение в юго-восточной части Баренцева моря, хотя там развито рыболовство и загрязнение моря очень опасно.

«Норвегия не использует те нефть и газ, которые добывает, — пояснил Валь. — Она использует гидроэнергетику, а нефть и газ продает за границу»,.

Между тем, как оказалось, пандемия коронавируса затруднила работу не только экологических активистов, но и журналистов, освещающих экологическую проблематику. Об этом в частности рассказал журналист интернет-портала iFinnmark Стиан Хансен (Норвегия). По его словам, из-за пандемии многие экологические вопросы просто сходят на нет. Люди сидят по домам, не могут протестовать, а журналистам сложно описывать складывающееся положение дел, так как сами работники СМИ тоже вынуждены оставаться дома.

«Одно из главных направлений нашей промышленности — это добыча нефти, — сказал Хансен. — И общество разделено пополам. Часть населения выступает за добычу, а часть против. У нас есть «Партия прогресса», которая очень критично относится ко всем попыткам защищать окружающую среду. Они выступают за большую индустриализацию. Но у них очень много оппонентов. Идут споры по поводу ветряной энергетики. Очень скептично настроены жители Скандинавии в отношении АЭС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в пресс-центре REGNUM прошла пресс-конференция на тему «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона».