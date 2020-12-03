Курс доллара упал до 74,93 рубля, евро – до 90,92 рубля
Москва, 3 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Рубль завис в невесомости 3 декабря днем. Внешний фон ровный, информационный поток не принес ничего нового, и валютная секция успокоилась, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Доллар, евро и рубль
«Доллар США торгуется по 74,93 руб. Очень долго никто из участников валютного рынка не решался на старых «дрожжах» пробить уровень 75,00 вниз и закрепиться там.
Евро стоит 90,92 руб., но здесь коридор 90−92 руб. сохраняется неизменным.
В нефти присутствует небольшое снижение, но по факту не происходит ничего нового. Баррель нефти марки Brent торгуется по $48,06. Долговой рынок нейтральный.
Краткосрочно доллар может торговаться в рамках 74,90−75,50 руб., евро будет находиться все там же, в пределах 90−92 руб.
Начало декабря складывается для рубля вполне комфортным и благополучным. Копейку за копейкой евро и доллар теряют к рублю вторую неделю подряд.
При такой тенденции к концу 2020 года у российской валюты есть реальный шанс покинуть список самых ослабившихся в 2020 году мировых валют», — считает эксперт.
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