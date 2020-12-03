Москва, 3 декабря, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Представители российской власти уже давно начали публично делать прививки от COVID-19, заявил 3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, не стоит ли перенять опыт США, где бывшие президенты намерены участвовать в агитации за вакцинацию и сделать прививку «на камеру».

«Мы давно уже начали это делать. Это состоялось, собственно, у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется», — сказал Песков.

Он уточнил, что так поступали «именно те, кто пользуется заслуженным авторитетом». Отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин выступать таким примером, Песков вновь отметил, что глава государства сам сообщит о своём решении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что объём произведённой в стране вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения. Вакцинацию планируется начать с двух групп риска — врачей и педагогов.

Российский лидер, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, попросил организовать работу по вакцинации и приступить к ней в конце следующей недели.

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