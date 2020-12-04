Сегодня, 3 декабря, Россия склоняет головы перед подвигом Неизвестного Солдата. Эта памятная дата посвящена всем погибшим и пропавшим без вести защитникам Отечества. До сих пор в местах кровопролитных сражений под Москвой и Ржевом, под Сталинградом и на Курской дуге поисковые отряды находят безымянные солдатские могилы. В память о них горит Вечный огонь. Солдаты потеряли свои имена, но не утратили чести. Всем им редакция ИА REGNUM посвящает трансляцию.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Дарья Антонова ИА REGNUM

08:45 03.12.2020 В Ульяновской области пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. Они состоятся во всех муниципалитетах региона, в том числе в школах организуют «Уроки памяти». Подробности в материале: В Ульяновске уроки посвятят памяти Неизвестного солдата

08:47 03.12.2020 Участники поисковых отрядов «Алтай», «Память» и «Ориентир» подвели итоги своего участия в экспедициях. Многие из них говорят, что теперь очень хорошо могут представить себе, что означает выражение «земля кипела» во время боёв в Великую Отечественную войну. Читайте также: «Там всё растёт на костях»: алтайские поисковики подвели итоги экспедиций

08:47 03.12.2020 В Ульяновске состоятся «Уроки памяти». К примеру, в школе № 70 члены поискового отряда «Авангард» расскажут старшеклассникам об истории Дня неизвестного солдата, покажут видеокадры из экспедиции в Калуге и представят мобильную экспозицию: личные вещи неизвестных солдат и офицеров, найденные в ходе экспедиций на территориях Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

09:02 03.12.2020 «Посмертный портрет майора Старцева» одним из первых был представлен в художественно-историческом проекте ГИМ «Неизвестный солдат». Портрет этот особенный, даже несмотря на то, что «простых» портретов в этом проекте нет, да и не может быть. Об этом на сайте pobeda.mediashm.ru пишет Александр Фолиев. Он нарисован художником Ростиславом Гореловым буквально через несколько минут после гибели замполита 1149 стрелкового полка. На листе бумаги сохранилась кровь погибшего. Сам художник достаточно пространно описал историю создания портрета и своих чувств, которые действительно обуяли им. Ведь В. А. Старцев просил нарисовать его портрет. Может быть, он предчувствовал скорую свою гибель? И советовал художнику, работы которого ему понравились, быстрее уехать и поберечь себя. Именно этот портрет был, благодаря подробной истории, написанной на обороте рисунка, атрибутирован одним из первых. Однако Министерство обороны России начало реализацию нового проекта «Дорога памяти», который уже объединил «десятки миллионов фотографий фронтовиков и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны». На странице этого проекта, посвященной майору Василию Александровичу Старцеву, недавно были «выложены» несколько его фотографий. То, что изображенный на фотографиях именно тот Старцев, нет никаких сомнений. На архивных сайтах Министерства обороны России «Подвиг народа» и «Память народа» нет сведений о другом майоре, заместителе командира полка по политической части Василии Александровиче Старцеве, погибшем 15 сентября 1943 года под Харьковом. Фотографий шесть. Они, скорее всего, охватывают период с 1938 года (когда он призван в Красную армию) до сентября 1943 года. Последняя фотография была сделана 9 сентября 1943 года — за шесть дней до гибели.

09:03 03.12.2020 В фондах Государственного исторического музея хранится обширная коллекция портретного рисунка времен Великой Отечественной войны. Произведения были выполнены непосредственно на передовой, в партизанских отрядах, госпиталях и иногда становились последним прижизненным изображением человека. Теперь они являются уникальными документами, рассказывающими о подвиге народа. Благодаря надписям, сопровождающим рисунки, удалось установить биографии многих изображенных лиц.

09:06 03.12.2020 Музей Победы на Поклонной горе подготовил онлайн-программу к 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Читайте подробнее: Музей Победы подготовил онлайн-программу о контрнаступлении под Москвой

09:07 03.12.2020 Движение «Бессмертный полк» предлагает всем желающим активно принять участие в наполнении раздела «Неизвестный солдат». Как сообщается на сайте движения «Бессмертный полк», цель раздела — вернуть имена неизвестным воинам, помочь потомкам узнать больше о своем солдате или просто отдать дань памяти безымянным героям. В разделе можно поместить фото военного времени, поискать сведения об однополчанах деда, связаться с человеком, разместившим снимок, для обмена информацией. Цитата со страницы «Неизвестный Солдат».

09:08 03.12.2020 Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Дарья Антонова © ИА REGNUM

09:25 03.12.2020 Следствие по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны готово выслушать каждого, кто может помочь, беседы с очевидцами будут проводиться с соблюдением эпидемнорм — СК.

09:26 03.12.2020 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов: «Наш долг — чтить тех, кто пожертвовал собой ради нас».

09:40 03.12.2020 Цветы к Вечному огню на Аллее Героев в центре Волгограда возложил 3 декабря губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона. От лица жителей он почтил минутой молчания память Неизвестного Солдата. Подробности в материале: Волгоградский губернатор почтил память Неизвестного Солдата

09:43 03.12.2020 Министерство обороны РФ к отмечаемому сегодня, 3 декабря, Дню неизвестного солдата открыло на своем сайте раздел, посвященный обороне Заполярья, где опубликованы рассекреченные документы по защите Мурманска летом-осенью 1941 года. Германо-финские войска планировали провести в начале войны на участке Северного фронта операцию по захвату Мурманска, баз Северного флота и затем Архангельска. С этой целью в приграничных с СССР районах Финляндии и Норвегии была сосредоточена армия «Норвегия». Немецко-финским захватчикам с первых дней войны противостояли части 14-й армии Рабоче-крестьянской Красной армии. Противник начал наступление 29 июня, сосредоточив главный удар на мурманском направлении. К 4 июля советские части были вынуждены отступить на рубеж обороны по реке Западная Лица, где им удалось закрепиться. Отступая, они старались уничтожать мосты и всю материальную часть.

09:44 03.12.2020 Они защищали Заполярье. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

09:46 03.12.2020 Бои за поселок Титовка начались 28 июня. Пополнение для 95-го стрелкового полка вступило в бой сразу после высадки с транспортного судна «Енисей». К оборонявшимся присоединились бойцы отходящих частей 14-й армии, которые на шлюпках добрались до мыса Выевнаволок. Ими был получен приказ отходить любыми путями на Мурманск. Отступающие в беспорядке части и подразделения подвергались сильным атакам авиации противника, двигаться приходилось в стороне от дороги на Мурманск, которая была перерезана противником. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

09:48 03.12.2020 Господство в воздухе и преобладание в авиации, хорошее знание противником расположения советских частей, недостаточное количество советских зенитных средств, отсутствие связи, плохая организация отхода решили исход боев в районе Титовки. Потери в живой силе нашими частями были значительными. За период с 22 июня по 31 августа 1941 года 95-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии, державший оборону в районе Титовки, понес потери в количестве 1735 человек. Из них пропало без вести 230 человек. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

09:48 03.12.2020 Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с обращением к жителям региона в связи с Днем Неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Читайте также: Тульский губернатор обратился к жителям в связи с Днём неизвестного солдата

09:49 03.12.2020 Сегодня, 3 декабря, по всей стране проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата. В Пензе в 10:00 состоится возложение цветов к монументу воинской и трудовой славы. В 12:00 цветы и венки возложат у памятника «Проводы», расположенного на перекрестке улиц Куйбышева и Тамбовской. Во всех общеобразовательных учреждениях Пензы пройдут мероприятия, направленные на обогащение исторических традиций, сохранение памяти павших героев, оставшихся безымянными. Завершится день акцией «Свет Памяти». Центральные административные здания будут подсвечены цветом Вечного огня. Читайте также: В Пензе почтут память Неизвестного солдата

09:49 03.12.2020 Части 14-й армии несли потери во время отступления: в ущелье, по которому двигались отступающие подразделения, скопилось большое количество машин, орудий, людей, лошадей. В этот момент 32 бомбардировщика противника появились над колонной и стали уничтожать все, что находилось внизу. Во время отхода 14-й стрелковой дивизии в район Ура-губы за несколько июльских дней пропало без вести 1055 человек. Отход частей сопровождался постоянными бомбардировками со стороны авиации противника. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

09:51 03.12.2020 Все части, которые обороняли Мурманск от противника летом-осенью 1941 года, получили приказ командования «Отходить нельзя. Надо драться за Мурманск. До последнего человека». Отступающие части приводили себя в порядок, зарывались в землю, чтобы укрыться от авиации врага, но выполняли приказ. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

09:52 03.12.2020 В боевых приказах штаба 52-й стрелковой дивизии значится, что противник перешел государственную границу 29 июня и достаточно быстро оттеснил части Красной Армии. Уже 30 июня передний край обороны обозначался по восточному берегу реки Западная Лица. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

09:54 03.12.2020 Первые боестолкновения советских частей с противником произошли в районе станции Титовка. По приблизительным оценкам командного состава, противник в количестве около 45 000 человек личного состава, в том числе из 2-й и 3-й горно-егерских дивизий корпуса «Норвегия», при мощной поддержке авиации атаковал позиции советских частей. На тот момент точных данных о противнике советское командование не имело. Отходившие командиры и бойцы говорили, что «немцев очень много», «мы были окружены и еле вырвались из окружения». Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:02 03.12.2020 7 июля противнику удалось прорвать оборону советских частей у «Чертова перевала». Несмотря на большие потери со своей стороны, гитлеровцы продолжали атаковать и 11 июля ввели в бой главные силы корпуса «Норвегия», что помогло им форсировать на участке в 10 километров реку Большая Западная Лица. К концу месяца советским частям удалось отбросить противника от Мурманска. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:04 03.12.2020 В сентябрьские дни 1941 года гитлеровцы предпринимали ежедневные неоднократные попытки атаковать позиции советских частей, оборонявших Мурманск. Применялась тяжелая артиллерия, бомбардировки с воздуха, минометный огонь, обходные маневры. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:05 03.12.2020 Схема обстановки и расположения советских частей по сведениям, полученным от пленного гитлеровского офицера по состоянию на 9 сентября 1941 года. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:06 03.12.2020 8 сентября противник предпринял вторую попытку завладеть Мурманском. На сравнительно небольшом участке им была сосредоточена крупная группировка силой до одной пехотной дивизии. Основной удар пришелся на бойцов 95-го, 325-го стрелковых полков и 2-го дивизиона 143-го артиллерийского полка. Только 25 сентября в результате ожесточенных боев удалось отбросить силы противника за реку Большая Западная Лица. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:07 03.12.2020 Горный корпус «Норвегия» действовал на Мурманском направлении с первых дней войны. Его основные силы — 2-я и 3-я горно-егерские дивизии рвались к Мурманску. В планах нацистского командования было взять Мурманск за три дня, поэтому гитлеровские части, пересекая государственную границу Советского Союза в районе поселка Титовка, имели продовольствия только на этот срок. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:09 03.12.2020 Наградные материалы на защитников Забайкалья. Всилисин С. В. — политрук роты 325-го стрелкового полка. В июле 1941 года был трижды ранен. Посмертно представлен к званию Героя Советского Союза. Наградные материалы на защитников Забайкалья: Убинин В. М. — младший сержант, наводчик станкового пулемета пулеметной роты 24-го стрелкового полка. 7 июля в районе «Долины смерти» уничтожил 80 солдат и офицеров противника, 23 июля огонь его пулемета уничтожил еще 70 гитлеровцев. Получив несколько ранений, смог организовать выход из окружения группы бойцов с сохраненной материальной частью. Погиб от вражеской мины. Дубинин В. М. — младший сержант, наводчик станкового пулемета пулеметной роты 24-го стрелкового полка. 7 июля в районе «Долины смерти» уничтожил 80 солдат и офицеров противника, 23 июля огонь его пулемета уничтожил еще 70 гитлеровцев. Получив несколько ранений, смог организовать выход из окружения группы бойцов с сохраненной материальной частью. Погиб от вражеской мины. Во время боев 9−12 сентября 1941 года, обороняя безымянную высоту, младший сержант Дубинин отбил несколько атак противника и уничтожил до 40 нацистов. Удостоен звания Героя Советского Союза. Миронов В. П. — лейтенант, командир звена 145-го истребительного авиаполка. Герой Советского Союза. Неоднократно вылетал на штурмовку противника в районах Титовки и Большой Западной Лицы. Лично сбил 5 гитлеровских самолетов. Вылетал на разведку в районы Салми-Ярви, Луостари, Петсамо, порт Лиинахамари, доставляя ценные сведения о продвижении противника.

10:11 03.12.2020 Фактически военные действия в акватории Баренцева моря на территории Советского Союза начались 19 июня 1941 года, когда у полуострова Рыбачий советские истребители с боем преследовали самолеты противника. Граница СССР неоднократно нарушалась еще до объявления войны: за несколько дней перед войной производилась разведка наших баз, аэродромов, побережья, места нахождения кораблей. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:13 03.12.2020 10 августа 1941 года в водах Баренцева моря погиб сторожевой корабль Северного флота «Туман». Три миноносца гитлеровских военно-морских сил одновременно атаковали уступающий им в скорости и вооружении советский корабль. В результате обстрела на корме вспыхнул пожар, было выведено из строя рулевое управление, перебиты антенны и ванты, получены пробоины. Несмотря на разрушения, гибель личного состава, в том числе командира и комиссара корабля, сторожевик с поднятым флагом пытался противостоять врагу. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:14 03.12.2020 13 минут продолжался расстрел сторожевика «Туман». Эсминцы противника выпустили до 10 шестиорудийных залпов, из которых 11 были отмечены прямым попаданием. Ответить огнем сторожевик не мог: носовая пушка была не в секторе обстрела, а кормовая была выведена из строя после первых залпов. Только когда экипаж «Тумана» поставил дымовую завесу, артиллерийский огонь прекратился. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:15 03.12.2020 15 человек из экипажа и сам сторожевик «Туман» погибли в неравном бою, 17 было ранено. Часть личного состава спаслась на шлюпках и была подобрана подоспевшими кораблями Северного флота.

10:16 03.12.2020 В апреле 1965 года место неравного боя сторожевого корабля «Туман» с тремя фашистскими эскадренными миноносцами было определено как место боевой славы, координаты которого были нанесены на карты. Согласно приказу командующего Северным флотом при прохождении места боевой славы кораблями, на верхней палубе выстраивается личный состав, приспускается Военно-Морской флаг и подается один длинный звуковой сигнал-салют в течение 60 секунд. Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:20 03.12.2020 В Оренбурге почтили память Неизвестного Солдата. Утром 3 декабря руководство области и города, депутаты Законодательного собрания и Оренбургского горсовета возложили цветы к Вечному огню. Память павших почтили минутой молчания. Об этом: В Оренбурге в День Неизвестного Солдата возложили цветы к Вечному огню

10:21 03.12.2020 Члены экипажа — герои «Тумана»: Шетаков Л.А. — командир сторожевого корабля «Туман» (погиб); Стрельник П.Н. — политрук сторожевого корабля «Туман» (погиб); Рыбаков Л.А. — помощник командира сторожевого корабля «Туман» (ранен); Бикарюков Л.Д. — дублер командира БЧ-1 (погиб); Кошев Я. М. — командир БЧ-5 (выжил). Цитата с сайта 3december.mil.ru.

10:34 03.12.2020 Напомним, 2020 год, Год памяти и славы, проект «Победа в каждом из нас» начался с акции «Блокадный хлеб». С апреля идут несколько онлайн-акций: #СадПамятиДома, «Замечательный сосед», #МЫВМЕСТЕ, танцевальный конкурс «Рио-Рита — радость Победы». Участники проекта провели важные патриотические мероприятия: квест-комнату виртуальной реальности «Сталинградская битва», акции «Свеча памяти», «Лес, живи», мероприятия, приуроченные ко Дню российского флага, «Добрые уроки» в школах, акции «Связь поколений», «Мы рядом», «Забота о ветеранах», интеллектуальную игру «РИСК», квест «Наши Победы», уроки мужества, документально-поэтический вечер памяти, посвященный Дню Неизвестного Солдата.

10:39 03.12.2020 В Перми 3 декабря проходят памятные мероприятий в честь Дня Неизвестного солдата. На территории мемориала «Тыл-фронту» состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает пресс-служба краевой администрации. Для школьников и студентов техникумов и колледжей пройдет урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Учеников познакомят с работой поисковых отрядов и расскажут о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру. Для детей, кто учится дистанционно, предусмотрен онлайн-формат. Завершится день акцией «Свет Памяти». С 20:00 до 22:00 по местному времени ( 18:00—20:00 мск) в Перми включат подсветку главной городской телебашни, высота которой 275 метров. Подробности в материале: В Перми в честь Дня Неизвестного Солдата включат иллюминацию на телебашне

11:03 03.12.2020 Мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата, проводятся в Ивановской области 3 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Иваново почтили память Неизвестных Солдат

11:10 03.12.2020 Напомним, 3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного Солдата. Ежегодно с 2014 года, этот день посвящается российским и советским воинам, которые пали в боях за родину на ее территории и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными. В этот день в России запланировано большое количество памятных мероприятий.

11:16 03.12.2020 День Неизвестного Солдата начнется с традиционного возложения цветов к самым известным в России центральным мемориалам Неизвестному Солдату. Затем по всей стране зажигают огонь не только у центральных мемориалов, где Вечный огонь не гаснет, но и у областных, региональных мемориалов в малых городах и других населенных пунктах. Это действие сопровождают проходом почетных караулов. Также в государственных образовательных учреждениях пройдут Уроки Памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата, а всех российских школьников ждет онлайн-тест на официальном сайте Года памяти и славы. Цель акций — донести до детей и подростков важность сохранения памяти о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру, особенно в современной России.

11:16 03.12.2020 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Родины, возложив цветы к Вечному огню на Аллее Героев. volgograd.ru

11:23 03.12.2020 В интернете запущен тест, на знание традиции памяти о неизвестных воинах не только в России, но и во всем мире. Он посвящён Дню Неизвестного Солдата. Некоторые вопросы довольно легкие, но над некоторыми придется подумать — https://год2020.рф/деньнеизвестногосолдата.

11:25 03.12.2020 Новосибирская область присоединилась ко Всероссийской акции «Никто не забыт». Так, в Кировском районе Новосибирска состоялось торжественное возложение цветов у стелы «Звезда». В мероприятии участвовали глава администрации района Андрей Выходцев, первый заместитель главы администрации района Михаил Кузнецов и начальник отдела по делам молодежи, культуре и спорту Марина Васильева.

11:30 03.12.2020 Фестиваль патриотической песни организовали в Железноводске в День Неизвестного Солдата 3 декабря. В рамках фестиваля обнародовали имена бойцов, которые считались пропавшими без вести и стали известны спустя 75 лет благодаря работе волонтеров поискового движения. Читайте подробнее: На Ставрополье обнародовали имена бойцов, считавшихся пропавшими без вести

11:32 03.12.2020 На территории Челябинской области функционируют 39 различных поисковых отрядов и групп. Об этом в обращении к населению в связи с Днём Неизвестного Солдата заявил губернатор Алексей Текслер, Он отметил, что в календаре памятных дат День Неизвестного солдата появился недавно. Однако память о безвестно погибших героях, почтение к их подвигу и благодарность живут в наших сердцах не одно десятилетие. На территории региона собирают свидетельства подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны, ведут архивную и исследовательскую работу. А поисковые группы и отряды действуют для того, чтобы каждый из неизвестных солдат — похороненный в братской могиле, пропавший без вести — обрёл заслуженную славу, имя и достойное последнее пристанище. «Наш долг — помнить о них, чтобы каждый из нас мог с чистой совестью сказать: «Никто не забыт и ничто не забыто», — подчеркнул губернатор. Об этом: В Челябинской области действуют 39 поисковых групп и отрядов

11:39 03.12.2020 В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Павшим воинам». Память Неизвестного Солдата участники почтили минутой молчания. «Никто не забыт, ничто не забыто». Эти слова — символ памятного дня, который мы отмечаем сегодня — Дня Неизвестного Солдата. В городах и районах Ростовской области сегодня проходят мероприятия в честь советских воинов, которые погибли в бою, и чьи имена остались неизвестными, в честь их бессмертного подвига», — написал глава региона Василий Голубев в Instagram. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону память Неизвестного Солдата почтили минутой молчания

11:41 03.12.2020 За пять лет на воинском захоронении кладбища «Заельцовское» в Новосибирске было установлено семь мемориальных плит с именами 38 красноармейцев, умерших от ран в эвакогоспиталях Новосибирска, и чьи имена были восстановлены поисковиками. Об этом: Новосибирцы почтили память Неизвестных Солдат

11:42 03.12.2020 В Омской области, в честь Дня Неизвестного Солдата, сегодня, 3 декабря, проходят памятные мероприятия. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в парке имени 30-летия Победы состоялась церемония возложения венка и цветов к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и Вечному огню в память об омичах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В мероприятии с соблюдением действующих ограничительных мер по коронавирусу приняли участие представители органов власти, Омского территориального гарнизона, молодежных и ветеранских организаций. Подробности в материале: В Омске почтили память Неизвестного Солдата

11:48 03.12.2020 В День Неизвестного Солдата, который отмечается 3 декабря, в Саратове для младшеклассников проведут информационно-просветительскую лекцию на тему «Нет безымянных героев». Читайте также: Саратовским младшеклассникам расскажут о павших в войну героях

11:51 03.12.2020 Цветы у Вечного огня на Аллее Героев. Волгоградская область. volgograd.ru

11:54 03.12.2020 Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» проводят 3 декабря образовательные учреждения Волгоградской области. В День Неизвестного Солдата ученики проверят знания истории с помощью онлайн-теста, сообщает пресс-служба администрации региона. Об этом: Волгоградские школьники принимают участие во Всероссийском уроке памяти

12:00 03.12.2020 В Оконешниковском районе Омской области памяти Неизвестного Солдата посвятили акцию «Огни памяти». Как сообщает сегодня, 3 декабря, пресс-служба областного правительства, в районном парке Победы был зажжен Вечный огонь. Активисты оконешниковского отделения всероссийского патриотического движения «Юнармия» организовали торжественное шествие и возложили цветы к мемориалу. Участниками мероприятия стали представители разных поколений, их объединяет одно — чувство гордости за свою великую страну. Завершила акцию традиционная минута молчания. Читайте подробнее: Акцию «Огни памяти» провели в Омской области

12:01 03.12.2020 Год памяти и славы в России. год2020.рф.

12:01 03.12.2020 Напомним, завершатся день памяти Неизвестного Солдата акцией «Огни Памяти», в рамках которой на памятники и центральные административные здания будут спроецированы символы скорби о павших в Великой Отечественной войне — пламя Вечного огня и летящие в небесах журавли.

12:01 03.12.2020 Самым известным мемориалом Неизвестному Солдату является Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Памятник был открыт 3 декабря 1966 года, когда у стен Московского Кремля были захоронены останки бойца, погибшего в боях под Москвой и покоившегося в братской могиле.

12:09 03.12.2020 Участники акции, организованной Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», отдадут дань уважения памяти неизвестных солдат, павших в боях Великой Отечественной войны. Об этом: В петербургском вузе почтят память неизвестных солдат, павших за Отечество

12:13 03.12.2020 В Бурятии в преддверии Дня Неизвестного Солдата состоялось захоронение героя Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Сапунова, считавшегося ранее пропавшим без вести. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, его останки были найдены в Орловской области. Об этом: В Бурятии захоронили останки героя Великой Отечественной войны

12:15 03.12.2020 Хакасская республиканская детская библиотека опубликовала видеоролик, посвящённый Дню Неизвестного Солдата «Вошедшие в бессмертие». «Из видеоматериала читатели узнают историю и традиции памятной даты, а также познакомятся с мемориальными комплексами и памятниками, которые поставлены по всему миру в честь Неизвестного солдата», — отметили в правительстве республики.

12:16 03.12.2020 Напомним, после окончания Великой Отечественной войны значатся пропавшими без вести свыше 4,5 миллиона советских солдат. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям Поискового движения с 2012 по 2018 года, а имена удалось вернуть почти шести тысячам воинов.

12:16 03.12.2020 Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров почтил память защитников Родины, возложив цветы к Вечному огню на Аллее Героев. volgograd.ru.

12:17 03.12.2020 Во Второй мировой войне, длившейся шесть лет, погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов граждан.

12:24 03.12.2020 Студенты томских колледжей и техникумов приняли участие в акции «Никто не забыт», посвящённой Дню Неизвестного Солдата. Всего в памятных мероприятиях приняли участие более 1,5 тыс. человек. Подробности в материале: В акции «Никто не забыт» приняли участие 1,5 тысячи томских студентов

12:35 03.12.2020 Напомним, Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый житель нашей страны. Всего в течение 2020 года запланировано более 180 ключевых мероприятий. Их основная задача — связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого.

12:35 03.12.2020 В Улан-Удэ почтили память неизвестных солдат. egov-buryatia.ru.

12:46 03.12.2020 Церемония возложения цветов и венков к могиле Неизвестного Солдата состоялась в Воронеже 3 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Воронеже почтили память Неизвестного Солдата

12:52 03.12.2020 Год памяти и славы — это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над нашими головами: в 2020 году мы вспоминаем героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить День Победы.

12:52 03.12.2020 Минобороны РФ рассекретило подробности боев под Мурманском в 1941 году. В опубликованных сведениях — данные о погибших, расстановки оборонительных сил, фотографии героев и многочисленные приказы. Об этом: Минобороны рассекретило документы об обороне Заполярья в 1941 году

12:58 03.12.2020 Церемония возложения цветов к памятнику воинам-освободителям состоялась 3 декабря в Краснодаре на Всесвятском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале: В Краснодаре почтили память героев Великой Отечественной войны

12:59 03.12.2020 В Рязани на мемориальном комплексе «Монумент Победы» возложением цветов, минутой молчания и троекратным оружейным салютом почтили память защитников Родины. 3 декабря в регионе отмечают 79-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой и День Неизвестного Солдата.

13:30 03.12.2020 В Алтайском крае сегодня, 3 декабря, по случаю дня памяти Неизвестного Солдата проводятся различные мероприятия, в том числе в учебных заведениях состоялись уроки мужества. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства. Также губернатор региона Виктор Томенко принял участие в торжественной церемонии возложения цветов на Мемориале Славы в Барнауле. Читайте подробнее: Губернатор Алтайского края почтил память Неизвестного Солдата

13:42 03.12.2020 В Чечне сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного солдата состоится церемония захоронения останков красноармейца, погибшего при защите Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Узхажи Пашаевич Пашаев родился в 1916 году в селе Гендерген в Чечено-Ингушской АССР. Его останки будут преданы земле на родине в Ножай-Юртовском районе Чечни. Читайте подробнее: В Чечне захоронят останки красноармейца, погибшего под Ленинградом

13:57 03.12.2020 Цветы у Могилы Неизвестного солдата у мемориала Героям фронта и тыла. © Дмитрий Рыжаков. ivanovoobl.ru.

14:07 03.12.2020 В Чечне выявлены 240 граждан, которые, несмотря на строгие запреты, нарушали масочный режим. В отношении них составлены протоколы, которые направлены в суд для вынесения наказания. Нарушителям грозят штрафы в размере от 15 до 40 тыс. рублей, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева. Читайте подробнее: В Чечне поймали на нарушении масочного режима 240 граждан

14:07 03.12.2020 Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного солдата, состоялись 3 декабря в Республике Крым и в Севастополе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Севастополе и Крыму почтили память защитников Родины

14:23 03.12.2020 Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата, проходят 3 декабря в Ставропольском крае. Центральным среди них стало возложение цветов к Вечному огню на мемориале «Вечная слава» в краевой столице. Об этом: В Ставрополе в День Неизвестного Солдата возложили цветы к Вечному огню

14:34 03.12.2020 Сегодня День Неизвестного солдата, эта памятная дата имеет особое значение для Смоленской области, так как ежегодно поисковики поднимают останки советских воинов, чьих имен зачастую уже не найти, отметил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. «Наш долг бережно хранить историческую правду о Великой Отечественной, защищать ее от любых искажений, передать потомкам, чтобы никогда больше не повторились страшные трагические события тех дней», — написал он в Facebook.

14:42 03.12.2020 В День Неизвестного солдата в России на нескольких площадках, включая Госдуму, прошел тест по истории Великой Отечественной войны. Это крупнейшее мероприятие, направленное на историческое просвещение молодежи. Акции, подобные тестированию, способствуют повышению знания истории гражданами, особенно представителями молодого поколения, отметил глава комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР). «Тестирование подогревает интерес проверить себя, свои знания, свои силы. По сути, это такой соревновательный, состязательный формат. Тест мотивирует школьников, студентов и взрослых обратиться к истории, погрузиться в нее», — отметил парламентарий. Читайте также: В России пройдет тест на знание истории Великой Отечественной войны

14:53 03.12.2020 В Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались пять беременных женщин и один 16-летний ребёнок. Кроме того, умер новорожденный ребенок роженицы с ковидом. Об этом 3 декабря заявила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина. Читайте подробнее: В Петербурге от COVID-19 скончались пять беременных женщин и один ребёнок

15:20 03.12.2020 Торжественное возложение цветов к мемориалу Вечного огня состоялось в День Неизвестного солдата в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале. В церемонии приняли участие члены правительства региона, представители мэрии города, активисты движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы». Читайте также: В Махачкале в День Неизвестного Солдата возложили цветы к Вечному огню

15:23 03.12.2020 В Чувашии документы и всю собранную информацию о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей аккумулируют на едином интернет-ресурсе. Таким образом в Чувашии сохранят память о неизвестных строителях рубежей обороны. Читайте также: Сурский рубеж в Чувашии представят на интерактивной карте

15:28 03.12.2020 На площади Победы в Калуге глава области Владислав Шапша, председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, городской голова Калуги Дмитрий Денисов возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата и почтили минутой молчания память павших воинов. Читайте также: В Калуге возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы

15:54 03.12.2020 Церемония перезахоронения останков неизвестного солдата, погибшего на территории Адыгеи в 1943 году, состоялась в Тахтамукайском районе республики, сообщили 3 декабря в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: В Адыгее перезахоронили останки неизвестного солдата

15:55 03.12.2020 Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного солдата, состоялись сегодня, 3 декабря, в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Читайте подробнее: Жители Ростовской области почтили память безымянных воинов

15:55 03.12.2020 На «Сестрорецком мемориале» в пригороде Петербурга захоронены останки 120 неизвестных солдат, найденных поисковиками на местах сражений. Читайте подробнее: Под Петербургом отдали дань памяти безымянным воинам, павшим на войне

16:56 03.12.2020 3 декабря в Обнинске Калужской области отметили День Неизвестного солдата. Состоялось возложение цветов на четырех площадках: на мемориале «Вечный огонь», у памятного камня в сквере напротив домов №11 и 13 по ул. Мира, у бывшего воинского захоронения в Старом городе между домами 12 и 14 по проспекту Ленина, а также на Братской могиле в деревне Белкино. Читайте подробнее: В Обнинске отметили День Неизвестного солдата

17:39 03.12.2020 В Курске почтили память Неизвестного Солдата. На мемориальном комплексе «Курская Дуга» к Вечному огню возложили цветы губернатор Роман Старовойт, замглавы региона Юрий Князев и глава города Виктор Карамышев. Читайте подробнее: В Курске возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

18:00 03.12.2020 Во Владимире 3 декабря состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню Неизвестного солдата. К воинскому мемориалу на Князь-Владимирском кладбище цветы возложили представители администрации, органов местного самоуправления городов Владимира и Коврова, правоохранительных органов региона, воспитанники патриотических клубов. Читайте подробнее: Во Владимирской области почтили память Неизвестного Солдата

18:13 03.12.2020 Сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, губернатор Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы к мемориалу «Братская могила» на Воскресенском кладбище. Это главное воинское захоронение Саратовской области. Здесь покоятся более 8 тысяч солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны, а также умерших от ран в саратовских госпиталях.

18:16 03.12.2020 Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду. Андрей Черкасский © ИА REGNUM

18:19 03.12.2020 Сегодня, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился со Светланой Васильевной Иокша, дочерью партизана Великой Отечественной войны Василия Иокша. Глава региона передал ей удостоверение госнаграды — медали «Партизан Отечественной войны» II степени, которой был удостоен участник партизанского движения. Ветеран труда, инвалид II группы Светлана Иокша рассказала, что родилась в партизанском отряде, что действовал на территории Белоруссии. Ее отец сражался с фашистскими захватчиками, в 1944 году был представлен к награде, но не получил ее своевременно. Скончался Василий Нестерович Иокша в 1974 году. По её словам, большую помощь в сборе материалов об отце ей оказал сотрудник Государственного архива новейшей истории Саратовской области, член Союза журналистов России Михаил Сергеев. Он также присутствовал на встрече с главой региона. В ходе беседы отмечалась важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, почитания ратных и трудовых свершений защитников Родины.

18:47 03.12.2020 Сегодня, в День Неизвестного Солдата, к Вечному огню в двух парках Казани возложили цветы. Церемония прошла в парке Победы и в парке им. Горького, в мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, росгвардейцы, поисковики и волонтеры. По словам заместителя министра по делам молодежи РТ Аллы Кондратьевой, возложение цветов в Казани проходит седьмой год подряд. «Задача молодежи — перенять ту память, которая сейчас есть о неизвестных солдатах. Как написано в Александровском саду: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», и волонтёры — это ребята, которые сами изъявили желание сегодня сюда прийти и почтить память погибших солдат», — сказала она. Она добавила, что к памятной дате на сайте год2020. рф поисковым движением России запущен тест, который может пройти любой желающий и проверить свои знания о Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и датах, непосредственно связанных с Днем Неизвестного Солдата.

18:49 03.12.2020 «Этот день особенный в нашей стране. Мы сегодня собрались почтить память неизвестных солдат и еще раз подчеркнуть, что нужно любить свою Родину, народ и тех защитников, которые погибли за нас и дали нам жизнь», — отметил заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз ветеранов Республики Татарстан» Александр Поляков. «Памятная дата установлена федеральным законом в память о тех, кто ушел на войну и не вернулся. Почтить память их пришли в том числе и участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Сотни тысяч семей после войны не дождались отцов, сыновей, братьев, сестер… Этот день — очень знаковый. Молодежь пришла, чтобы отдать дань героям войны», — заявил руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

18:50 03.12.2020 По данным министерства по делам молодежи РТ, поисковики из Татарии в 2020 году участвовали в 20 экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны в Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Тверской областях, Карелии и Крыму. В ходе экспедиций были подняты останки 121 воина Красной Армии.

18:50 03.12.2020 75.ru

18:53 03.12.2020 В Екатеринбурге 3 декабря возложили цветы к могилам безымянных защитников Родины, которые умерли в госпиталях Свердловска от ран в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на Широкореченском кладбище, сообщает пресс-служба мэрии. Мероприятие прошло на одной из центральных аллей. В 2012 году там по инициативе ветеранских организаций была открыта гранитная стела «Неизвестному Солдату 1941−1945». Открыл митинг глава городского совета ветеранов Фёдор Ледерер. Он подчеркнул, что 75-летие Победы в городе отметили достойно даже несмотря на коронавирусную пандемию. Ветераны приняли в этом самое активное участие. Также руководитель отметил, что могилы безымянных солдат — это наша память, наша скорбь, а также уважение к подвигу воинов, которые защитили Родину. «Защитник Отечества погибает дважды — когда его лишают жизни и когда о нём забывают. Поэтому мы здесь, чтобы ещё раз напомнить всем о величии подвига неизвестного солдата», — подчеркнул Ледерер. Об этом: В День Неизвестного Солдата в Екатеринбурге возложили цветы

18:58 03.12.2020 Сенаторы Российской Федерации приняли участие в акции «Дорога домой». Мероприятие, организованное Комитетом СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, состоялось на Федеральном военном мемориальном кладбище и было приурочено ко Дню Неизвестного Солдата. Сенаторы, представители Министерства обороны РФ, субъектов РФ — Рязанской, Московской, Владимирской, Ленинградской областей, Краснодарского края — возложили венки и цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного Солдата и минутой молчания почтили память павших воинов. В рамках акции «Дорога домой» состоялась передача останков погибших солдат, найденных на территории Смоленской области в ходе поисковых работ, на их малую родину для погребения. Имена погибших установлены по солдатским медальонам, найдены их родные, которые выразили желание похоронить солдат в семейных могилах. Как отметил сенатор Александр Ракитин, пятеро солдат погибли в 1941—1943 годах на территории Смоленской области: «Они сражались на передовой с оружием в руках, и их жизнь, и их героическая смерть служит примером для всех поколений нашей российской армии. Сегодня они обретают имена, и заканчивается их путь, их дорога с войны». По словам сенатора Ирины Куликовских, проект «Дорога домой» реализуется поисковиками всей страны, поэтому это общий проект: «Последняя дорога воинов Великой Отечественной войны ведет их к родному краю, к родному дому».

18:59 03.12.2020 В День Неизвестного солдата в Севастополе почтили память погибших бойцов. sev.gov.ru

19:07 03.12.2020 В Челябинске 3 декабря почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятное мероприятие прошло возле Вечного огня и было приурочено ко Дню Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба мэрии. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, поисковики, представители правительства области, мэрии города и другие. Они возложили венки к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания. Читайте также: В Челябинске почтили память погибших солдат

19:41 03.12.2020 В школах Челябинской области 3 декабря прошли Уроки Памяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Они были приурочены ко Дню Неизвестного Солдата, который отмечается в России с 2014 года. Также в ряде муниципалитетов сегодня состоялись торжественные памятные мероприятия с возложением цветов и венков. В частности, они прошли в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске и т.д. Читайте также: В школах Челябинской области прошли Уроки Памяти

20:06 03.12.2020 Тюменские поисковики в День Неизвестного Солдата провели онлайн-экскурсию. Самыми ценными экспонатами стали смертные медальоны с пожелтевшими от времени вкладышами, которые помогают узнать имя погибшего воина. Ежегодно тюменские поисковики достают из земли останки десятков и сотен солдат. За 33 года работы ими подняты останки 10 122 солдат и командиров, у 488 из них установлены имена. Читайте также: Тюменские поисковики подняли из земли свыше 10 тысяч солдат и командиров

20:20 03.12.2020 В Ростовской области сегодня, в День Неизвестного Солдата, в честь бессмертного подвига безымянных героев зажглись огни памяти. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 декабря. Читайте также: В Ростовской области зажглись огни памяти

21:32 03.12.2020 В Тюменской области в День Неизвестного Солдата военнослужащие, сотрудники и кадеты Росгвардии почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны возложением венков и цветов, а также онлайн-встречей с одним из создателей «Бессмертного полка» Геннадием Ивановым. «В годы Великой Отечественной войны погибло порядка миллиона 17−18-летних солдат. По сути, это были мальчишки, которые не успели обзавестись семьёй. У них не осталось детей, внуков и правнуков. Их лиц и имён пока нет в рядах «Бессмертного полка». Но в наших силах вернуть из забвения их подвиги, их имена», — обратился к участникам встречи Геннадий Иванов. Подробности в материале: Тюменский создатель «Бессмертного полка» напомнил о безымянных героях

21:40 03.12.2020 Росгвардейцы Тюменской области почтили память павших в боях за Родину. Фото пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

22:40 03.12.2020 В Йошкар-Оле на Марковском кладбище прошла церемония возложения цветов к подножию памятника солдатам Красной армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь похоронены 800 воинов со всех республик бывшего СССР, умершие от ран и болезней в госпиталях и больницах Йошкар-Олы в 1941 — 1945 годах. Имена более 30 солдат до сих пор не известны. Из числа опознанных солдат девять являются уроженцами Марий Эл. Читайте также: В Марий Эл почтили память погибших героев в День Неизвестного Солдата

22:45 03.12.2020 В День Неизвестного Солдата глава Саратовской области Валерий Радаев возложил цветы к мемориалу на Воскресенском кладбище. saratov.gov.ru

22:48 03.12.2020 «Тест по истории Великой Отечественной войны» в интернете по ссылке big-history.ru прошло за 3 декабря более 1 млн 300 тысяч пользователей.

22:57 03.12.2020 В Улан-Удэ почтили память неизвестных солдат. egov-buryatia.ru.

23:57 03.12.2020 В Мордовии в День Неизвестного Солдата прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы. Память погибших на полях сражений воинов под звуки метронома почтили минутой молчания. Читайте также: В Саранске почтили память воинов — уроженцев Мордовии

04:30 В Магаданской области 3 декабря прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом: Наш святой долг — сохранить ключевые ценности Победы: глава Колымы

04:53 Руководители Хабаровского края и его столицы в День Неизвестного Солдата почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Читайте также: Этот день увековечивает бессмертный подвиг наших воинов: хабаровский глава