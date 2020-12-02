Саратов, , 10:55 — REGNUM В День неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря, в Саратове для младшеклассников проведут информационно-просветительскую лекцию на тему «Нет безымянных героев». Об этом сообщает пресс-служба минобразования области.

Сотрудники регионального центра допризывной подготовки молодежи познакомят школьников с подвигами погибших советских и российских солдат, чьи имена остались неизвестными. Детям покажут документальный видеоролик и презентацию, познакомят с памятниками героям и мемориалами, расскажут о могиле неизвестного солдата у кремлевской стены, которая является символом нашего народа. Также дети узнают о деятельности поискового движения и процессе восстановления имени погибших воинов.

Планируется, что в конце мероприятия школьники расскажут о героях в своих семьях, которые пали во время Великой Отечественной войны. Этот памятный день призван увековечить бессмертный подвиг воинов и солдат, погибших во время боевых действий, чьи имена остались неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове памятник военной медсестре запланировали установить перед медицинским колледжем до конца 2020 года, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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