Хабаровск, 3 декабря, 2020, 03:14 — ИА Регнум. Хабаровская компания, которая владеет гостиницей, принимавшей правительственные делегации, признана банкротом. Арбитраж Хабаровского края удовлетворил иск Сбербанка и признал банкротом ООО «Отель», введя конкурсное производство на пять месяцев, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Конкурсным управляющим судья утвердил Наталью Семиволкову — члена Союза арбитражных управляющих «Дело». Конкурсное производство продлится до 19 апреля 2021 года.

Напомним, с июля 2020 года компания находилась под наблюдением. Долг возник в том числе по кредиту на 45 млн рублей, который был взят на увеличение номерного фонда и открытие ресторана в гостинице «Верба» на улице Истомина, 56а. Ещё 100 млн рублей были взяты на открытие многофункционального гостиничного комплекса по улице Муравьева-Амурского, 9. В целом в третью очередь реестра была внесена задолженность в размере 1 418 349 782,32 рубля.

В отеле «Верба» принимались официальные делегации, которые прибывали в регион по приглашению краевого правительства. Также компания была исполнителем по контракту на выделение номеров для постоянного представительства Якутии в ДФО.