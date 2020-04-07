Хабаровск, , 07:21 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края на 14 мая 2020 года назначил слушания по банкротному иску Сбербанка к ООО «Отель», которое занимается гостиничным бизнесом на Дальнем Востоке. Основанием для подачи иска стали долги в размере свыше 1,4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от банка поступил в суд 1 апреля 2020 года, к производству его приняли 2 апреля. Сумма долга, вменяемого компании, — 1418 349 782,32 рубля.

«ПАО «Сбербанк России» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать ООО «Отель» несостоятельным (банкротом), утвердить арбитражного управляющего из числа членов Союза арбитражных управляющих «Дело» (105 082, г. Москва, а/я 85)», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана 1 ноября 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. По имеющимся данным, в компании работают почти 40 человек. Директор — Анна Журавлёва, владелец — Анатолий Бойко.

Компания была исполнителем по 12 госконтрактам на сумму более 3,4 млн рублей, в том числе «по размещению официальных делегаций, прибывающих в Хабаровский край по приглашению правительства края» и «предоставлению временного жилья для посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера» для постоянного представительства Якутии в ДФО.

В активе компании, судя по содержанию госконтрактов, находится гостиница «Верба».

Напомним, наиболее пострадавшим отраслям от пандемии пообещали мораторий на банкротство со стороны кредиторов. Он будет действовать полгода. Соответствующее постановление правительства выпущено 3 апреля. Тогда же отдельным постановлением определён перечень отраслей, которые наиболее пострадали в условиях ухудшения ситуации, и гостиничный бизнес в этот перечень вошёл.