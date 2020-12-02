СК объяснил вызов на допросы волгоградских узников фашистских лагерей
Волгоград, 2 декабря, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В Волгограде обсуждается скандал с вызовом следственными органами на допрос ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По официальной информации Следственного комитета России, в рамках расследования уголовного дела о геноциде местных жителей в Волгоградской области следователи намерены допросить более тысячи бывших узников фашистских концентрационных лагерей, чтобы более точно восстановить картину тех дней.
Уголовное дело о геноциде было возбуждено в июле 2020 года. Повестки с вызовом на допрос волгоградцы начали получать 1 декабря.
Между тем формулировка «вызов для проведения следственных действий» возмутила внука одного из участников Сталинградской битвы.
В региональном Следственном комитете подчеркнули, что если пожилой человек не в состоянии самостоятельно прийти в отдел, то сотрудник СК сами приедут к ним.
Между тем история дошла и до Государственной думы. Депутат от «Единой России» Александр Хинштейнсчитает «подобные формы коммуникаций с ветеранами неуважительными и некорректными». Он попросил проверить факты вызова на допросы ветеранов Следственный комитет и Генпрокуратуру.
Архивные источники указывают, что с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР было замучено около 1,8 тысячи мирных жителей. На территории области имеется как минимум 15 мест с захоронениями того периода.