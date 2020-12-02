Волгоград, 2 декабря, 2020, 18:30 — ИА Регнум. В Волгограде обсуждается скандал с вызовом следственными органами на допрос ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бой за дом Павлова, Сталинград. 1942

По официальной информации Следственного комитета России, в рамках расследования уголовного дела о геноциде местных жителей в Волгоградской области следователи намерены допросить более тысячи бывших узников фашистских концентрационных лагерей, чтобы более точно восстановить картину тех дней.

Уголовное дело о геноциде было возбуждено в июле 2020 года. Повестки с вызовом на допрос волгоградцы начали получать 1 декабря.

Между тем формулировка «вызов для проведения следственных действий» возмутила внука одного из участников Сталинградской битвы.

«Когда я увидел это письмо, был безумно возмущён формой. Неужели, чтобы расспросить пожилого человека, узника лагерей о Сталинграде, нужно вызывать его на допрос к следователю? На мой взгляд, эту работу можно было бы доверить историкам, архивистам. Можно было бы пригласить моего дедушку на беседу, но не на следственные действия», — цитирует мужчину « Новая газета».

В региональном Следственном комитете подчеркнули, что если пожилой человек не в состоянии самостоятельно прийти в отдел, то сотрудник СК сами приедут к ним.

Владимир Суров. «Есть уголовное дело, которое было изначально возбуждено региональным следственным управлением. В настоящее время оно объединено в одно уголовное дело, которое расследуется Следственным комитетом России. В рамках этого дела вызываются планомерно все участники тех событий для производства с ними допроса. К сожалению, по имеющимся у нас адресам не все участники событий проживают. Поэтому мы оставляем повестки в почтовых ящиках. Люди звонят. Если они не могут приехать самостоятельно, мы сами выезжаем и производим допрос по месту жительства. Если они могут прийти либо их могут привезти близкие родственники, они их привозят», — сообщил изданию «Волгоград онлайн » руководитель СО по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области

Между тем история дошла и до Государственной думы. Депутат от «Единой России» Александр Хинштейнсчитает «подобные формы коммуникаций с ветеранами неуважительными и некорректными». Он попросил проверить факты вызова на допросы ветеранов Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Архивные источники указывают, что с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года в ходе оккупации Сталинградской области СССР было замучено около 1,8 тысячи мирных жителей. На территории области имеется как минимум 15 мест с захоронениями того периода.