Москва, , 17:45 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») просит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить факты вызова на допросы ветеранов в связи с установлением всех обстоятельств преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Запросы направлены на имена руководителей двух ведомств Александра Бастрыкина и Игоря Краснова.

«Считаю подобные формы коммуникаций с ветеранами неуважительными и некорректными», — отметил Хинштейн.

Парламентарий просит предусмотреть возможность проведения следственных действий без вызова ветеранов путем выезда к ним сотрудников Следственного комитета Российской Федерации с учетом соблюдения всех эпидемиологических норм на фоне пандемии коронавируса.

Он также считает недопустимым привлечение к ответственности ветеранов Великой Отечественной войны в случае неявки на допрос.

Хинштейн также просит Краснова «принять меры прокурорского реагирования, направленного на защиту прав и интересов участников и ветеранов Великой Отечественной войны».

По сообщениям СМИ, в Волгограде ветерана Великой Отечественной войны по повестке вызвали на допрос в региональное управление СК по делу об убийстве нацистами мирного населения в Сталинграде. Внук мужчины пояснил, что связался со следователем, который сообщил ему, что подобные повестки рассылают по всей России.