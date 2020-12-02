Москва, 2 декабря, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Хорошо, что в ТК РФ теперь будет прописана возможность электронного документооборота между работодателем и сотрудником на удаленной работе (электронная трудовая книжка, больничный, всё внутреннее взаимодействие между работником и работодателем и ознакомление работников с ЛНА), а также, что немаловажно, прописано, в каких случаях потребуется ЭЦП, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Об этом он заявил сегодня, 2 декабря, комментируя одобрение Советом Федерации закона о дистанционной работе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Вы уволены

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«Прописанный режим работы несколько отличается от первоначальной версии, во внутренних ЛНА нужно прописать режим работы сотрудника, но формулировка «право на офлайн» исчезла в третьей версии, все переработки должны будут оплачиваться работодателем в соответствии с законодательством так же, как и при офлайн-работе», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в разделе «Оплата труда» появилась фраза: «Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы», но если перевести работу сотрудника со стационарного рабочего места на удаленку физически невозможно, то такому сотруднику оплачивается простой в соответствии со ст. 157 ТК РФ.

«Теперь в ТК РФ будет прописано, что при удаленной работе работодатель обязан предоставлять сотруднику оборудование, расходные материалы и прочее либо возмещать расходы, если сотрудник использует свое оборудование, в соответствии с внутренними ЛНА работодателя. При удаленной работе работодатель не несет ответственность по охране труда, за исключением страхования от несчастных случаев, наличия комплекта необходимой документации по ОТ, а также остается обязанность за обучение сотрудников работе на оборудовании, если оно предоставлено работодателем», — уточнил Порочкин.

Он также подчеркнул, что появились новые поводы для увольнения сотрудников: теперь можно будет разорвать трудовой договор с сотрудником, если тот не выходит на связь с работодателем более двух дней подряд без уважительной причины, а также если работник переезжает в другую местность, где по каким-либо причинам продолжение выполнения его трудовой функции невозможно.

«Ну, и самое главное, ради чего весь этот законопроект готовился: теперь переводить на удаленную работу в исключительных форс-мажорных ситуациях станет намного легче. Для этого теперь не понадобится письменное согласие работника и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, нужно будет лишь принять ЛНА со всеми деталями дистанционной работы и ознакомить с ним сотрудников. Будем надеяться, что массово такой закон работодателям больше не пригодится, а тем организациям, которые по каким-либо причинам выбирают работу в онлайн-формате, он значительно облегчит коммуникацию и документооборот», — добавил Дмитрий Порочкин.