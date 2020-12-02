Москва, , 11:06 — REGNUM Совфед одобрил закон, регулирующий особенности удаленной (дистанционной) работы, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Пандемия коронавируса сформировала новую удаленную реальность», — объяснила член Совфеда Ирина Святенко.

Прописываются три вида дистанционной (удаленной) работы: постоянная, временная и периодическая. Устанавливаются нюансы отношений между работодателями и работниками. Уточняются особенности заключения трудовых договоров, документооборота, использование техники и программ, уточняются вопросы работы и отдыха, оплаты переработок, командировок, а также причины для увольнения дистанционных сотрудников.

Кроме того, прописаны основания для перевода работников на «дистанционку» без их согласия.

«Если работодатель не сможет организовать удаленную работу, это будет считаться простоем», — добавила сенатор.

Кроме того, по ее словам, определено право на личное время.

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