Москва, 2 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ предлагают запретить иностранным гражданам участвовать в программах суррогатного материнства. Это одна из инициатив по вопросу урегулирования суррогатного материнства в РФ, изложенная в подготовленном ОП РФ проекте резолюции, пишет 2 декабря газета «Известия».

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Авторы документа также предлагают запретить рекламу такого вынашивания детей, отказаться от коммерческого материнства и допускать к участию в программах только российские семейные пары, но не одиноких женщин и мужчин.

«Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка», — заявил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов («Единая Россия»).

Он отметил, что 8 декабря состоится заседание в ОП, а затем пройдут слушания в Госдуме. Подготовленный проект поправок в законодательство и доклад по данному вопросу направят президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителям силового блока.

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Как сообщало ИА REGNUM, внимание к проблеме суррогатного материнства привлек трагический случай в подмосковном Одинцове. Там в одной из квартир нашли мёртвого младенца. Позднее было возбуждено уголовное дело о торговле детьми. В нём объединены материалы о случаях обнаружения предназначенных «заказчикам» младенцев в квартирах в Москве и Подмосковье.

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