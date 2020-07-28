Москва, 28 июля 2020, 12:29 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает, что суррогатное материнство в России может быть доступно только гражданам страны, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.
По ее мнению, нормы законодательства о суррогатном материнстве следует скорректировать и установить, что такие услуги могут оказываться только гражданам РФ, которым они необходимы по состоянию здоровья.
Она предостерегла от перехода такого вида помощи в криминал «и циничного, бесчеловечного действия».