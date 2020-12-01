Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2020, 20:26 — ИА Регнум. На стройплощадке первой инфекционной больницы в Ростовской области трудятся минимум 800 человек и задействовано более 70 единиц спецтехники. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 декабря.

Www.donland.ru Стройплощадка первой инфекционной больницы в Ростовской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Проект предусматривает создание стационара на 200 коек, дезинфекционного корпуса и лаборатории, корпуса по обеззараживанию медотходов, хозяйственного блока, контрольно-пропускного пункта. В зданиях и сооружениях в настоящее время продолжаются устройство инженерных сетей, отделочные работы, начато благоустройство территории.

ИА REGNUM напоминает, что лечебное учреждение появится в Первомайском районе областного центра. Накануне донской губернатор Василий Голубев посетил строительную площадку и поделился с подписчиками в Instagram фотографиями и видео с места.

Ранее депутат Ростовской городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР) заявил о затягивании сроков строительства больницы. Однако в ноябре 2020 года глава региона уточнял, что больница примет пациентов в первом полугодии 2021 года.