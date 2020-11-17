Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM В Ростовской области первая инфекционная больница, строительство которой ведётся с нуля, сможет принять пациентов в первом полугодии 2021 года. Срок строительства лечебного учреждения уточнил донской губернатор Василий Голубев.

В настоящее время ведутся отделочные работы и ведётся устройство инженерных коммуникаций в лечебно-диагностическом корпусе. До конца ноября планируется выполнить разводку наружных инженерных сетей и коммуникаций.

«Больница должна работать не только в период ковида — она создается на долгие годы. Ковид нас подстегнул. В Ростовской области, в принципе, не было современной инфекционной больницы. И сегодня такой центр возводится. До конца текущего года строители должны подготовить его к передаче медикам, чтобы можно было монтировать оборудование. Если говорить о полном комплексе работ — с учетом выдачи лицензии — больница должна начать деятельность в первой половине 2021 года», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года подрядчик вышел на стройплощадку инфекционной больницы в Аксайском районе. 1 июня стало известно о выделении на строительство лечебного учреждения 2 млрд 657 млн рублей. На первом этапе строительства появится 200 коек. Также запланированы второй и третий этапы строительства.

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