Кишинёв, 30 ноября, 2020, 13:38 — ИА Регнум. За вывод из Приднестровья оперативной группы российских войск (ОГРВ), вывоз оттуда боеприпасов и преобразование миротворческой операции с участием России высказалась избранный президент Молдавии Майя Санду. Она заявила об этом 30 ноября на пресс-конференции.

Mil.ru Российские миротворцы в Приднестровье

«В Приднестровье находится оперативная группа войск Российской Федерации, в отношении которой никогда не было договоренностей со стороны Молдавии. Поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории нашей страны», — сказала она.

Также Санду добавила, что она будет продолжать обсуждение данного вопроса с российским руководством и заявила, что во время приезда в минувшем году в Молдавию министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Россия готова помочь в утилизации оружия.

Вместе с тем, избранный молдавский президент указала, что она выступает за замену российских миротворцев в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

«В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ», — уточнила Санду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избранный молдавский президент Майя Санду заявила, что правительство Молдавии, главой которого является Ион Кику, должно уйти в отставку.