Кишинёв, , 13:03 — REGNUM Правительство Молдавии, главой которого является Ион Кику, должно уйти в отставку. Об этом 30 ноября заявила на пресс-конференции избранный президент страны Майя Санду.

«На прошедших выборах избиратели голосовали не только против (действующего президента) Игоря Додона, но и методов его правления, против его команды, против правительства Иона Кику. Это ясный сигнал, что правительство должно уйти», — сказала она.

При этом Санду отметил, что перед своим уходом правительство должно закончить ряд дел, связанных с принятием государственного бюджета Молдавии, борьбой с пандемией и экономическим кризисом.

Также она указала, что считает необходимым провести досрочные выборы в молдавский парламент в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и вместе с ним ряд ограничений вновь вводятся из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Молдавии.