Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В ближайшие десять дней Петербург не достигнет пика заболеваемости COVID-19 и не выйдет на плато. Об этом заявил эксперт по по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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Он отметил снижение динамики прироста новых зараженных в Северной столице — уже не по 200−300 в сутки, а в пределах десятков человек. Тем не менее это не означает, что конец эпидемии близок.

«Пока что мы не знаем, с чем имеем дело. Последняя статистика может говорить как о реальном снижении заболеваемости — и это очень хорошие новости — так и о том, что что-то поменялось в методике оценки ситуации. К примеру, в выходные всегда, во всех городах, делается меньше тестов на коронавирус — возможно, как раз это мы и наблюдаем», — сказал Тавадян.

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Ранее проректор петербургского Политеха, профессор Алексей Боровков предсказывал, что в Петербурге пандемия развивается по пессимистичному сценарию, и такими темпами город не достигнет пика до 7 января 2020 года.

Тавадян склонен приблизить эту дату на неделю вперед. «По нашим подсчетам, это всё же должно случиться до конца года. Правда, точную дату, к сожалению, пока назвать нельзя», — цитирует его «Комсомольская правда».

Напомним, за 29 ноября в Петербурге зафиксирован 3691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, что на 10 случаев меньше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в городе выявлено 125 907 случаев заражения. От COVID-19 скончались 5432 человека. Выздоровел 71 301 человек.