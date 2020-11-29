Москва, 29 ноября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. С новой эпидемией, которая может унести большое количество человеческих жизней, мир может столкнуться уже в ближайшем будущем. Об этом сообщил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников со ссылкой на вирусологов.

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Как пишут вирусологи, — отметил Мясников, — серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!»

Врач уточнил, что переход вируса от животных к человеку — эта первая мутация, от человека к человеку — вторая. По его словам, «до беды один шаг», так как в Китае, например, первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно.

По его словам, человечеству грозит «птичий» или «свиной» грипп, а создать универсальную вакцину пока «получается не очень…» Мясников добавил, что к новой эпидемии с высоким уровнем смертности человечество не готово.

По его словам, десятки миллионов людей погибнут на Земле к моменту появления такой вакцины, если придёт вирус со смертностью 35−40%.

Мясников добавил, что человечеству необходимо сконцентрировать силы ученых именно на создании такой вакцины.

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» заявил, что новые волны коронавирусной инфекции ожидают РФ в следующем году.