Ереван, 29 ноября, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Армении по состоянию на 11:00 (10:00 мск) 29 ноября выявили 1174 новых случая инфицирования коронавирусом, за весь период пандемии в республике зарегистрировали 134 768 случаев инфицирования, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Գարիկ Ավագյան Ереван в период пандемии

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107 364 инфицированных SARS-CoV-2 выздоровели (885 человек за сутки), 2142 пациента с COVID-19 скончались (21 человек за сутки).

На данный момент лечение получают 24 724 инфицированных. На текущий момент в Армении провели 509 029 тестирований на коронавирус, 3064 из которых — за прошедшие сутки.

Дополнительно сообщается о регистрации трех смертей среди пациентов, переболевших коронавирусом, но умерших из-за других заболеваний. В Армении зарегистрировано 538 подобных случая смерти.

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