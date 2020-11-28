Ереван, , 12:17 — REGNUM 1248 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за минувшие сутки в Армении, сообщили 28 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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По состоянию на 11:00 (10:00 мск) в республике всего выявили 133 594 случая заражения SARS-CoV-2. 106 479 человек выздоровели (1330 за сутки), 2121 пациент скончался (31 человек за сутки).

24 459 пациентов на данный момент получают лечение. Уточняется, что за сутки было зарегистрировано восемь смертей среди пациентов, которые переболели COVID-19, но умерли в результате других заболеваний. По данным министерства здравоохранения, в Армении зарегистрировано 535 подобных летальных исхода.

В республике в период пандемии провели 505 965 тестирований на SARS-CoV-2, 3358 из которых провели в минувшие сутки.