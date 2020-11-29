Москва, 29 ноября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Человечество не готово к новой эпидемии с высоким уровнем смертности, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

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По его словам, COVID-19 не является эпидемией с высоким уровнем смертности, но появился в преддверии таковых. Человечеству грозит новый птичий или свиной грипп.

«Как пишут вирусологи, серьёзная эпидемия в паре мутаций от нас! Первая — переход от животных к человеку, вторая — от человека к человеку. В том же Китае первая мутация от птиц и свиней регистрируется постоянно, до беды один шаг! Коронавирус показал, что мы, люди, не готовы в принципе», — заявил доктор.

Он отметил, что работа над разработкой вакцины ведётся, но пока «получается не очень».

«Если придёт вирус со смертностью 35−40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», — написал Мясников.

Он предложил сейчас сконцентрировать силы учёных на такой вакцине, обеспечив их для этого всем необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям страны надо готовиться к очередным пикам заболеваемости COVID-19 к маю и осенним месяцам 2021 года, считает доктор Александр Мясников. По его оценке, до указанных сроков нужное количество граждан не успеет пройти вакцинацию.