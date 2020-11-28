Вашингтон, 28 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джозеф Байден намерен выбрать на должность посла США в Великобритании вдову сенатора Джона Маккейна Синди. Об этом сообщает The Times.

Mueller MSC Синди Маккейн

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Отмечается, что Синди может получить этот пост, если сама этого захочет. Во многом благодаря ей Байден получил поддержку в штате Аризона во время выборов главы государства, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в ближайшие дни переходная команда кандидата в президенты США Джо Байдена, объявленного СМИ победителем выборов, приступит к переговорам с представителями федеральных ведомств в администрации президента США Дональда Трампа о передаче полномочий.

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