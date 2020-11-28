Белград, 28 ноября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на смотре полученных от России танков Т-72МС выразил надежду, что российское оружие поможет укрепить военный нейтралитет республики.

Пресс-служба президента Сербии. Димитрије Голл Танки Т-72МС

Вучич выразил благодарность России и президенту Владимиру Путину «за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС».

«Ожидаем, что дополнительно усилим нашу армию, укрепим нашу идею военного нейтралитета», — сказал сербский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года президент Сербии Александр Вучич встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Стороны договорились о предоставлении сербской стороне военно-технической помощи.

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