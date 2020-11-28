Степанакерт, 28 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе погибли четыре человека. Об этом 28 ноября сообщает генпрокуратура Азербайджана.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

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"(Граждане Азербайджана) погибли на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, по предварительной версии, подорвавшись на противотанковой мине в автомобиле», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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