Степанакерт, , 16:56 — REGNUM Ежедневно при содействии российских миротворцев свыше двух тыс. жителей Нагорного Карабаха, вынужденных ранее покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются в родные дома, сообщил 26 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Беженцы Mil.ru

По его данным, с момента прекращения огня в Нагорный Карабах вернулись уже более 17 тыс. мирных жителей.

«Специалистами Центра гуманитарного разминирования проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги на южной окраине города Степанакерт протяженностью более полутора километров. За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены», — сказал Конашенков.

«Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями разминировано более двух гектаров местности и около трех километров дорог, обнаружено и обезврежено 144 взрывоопасных предмета», — уточнил он.

Кроме того, российские сапёры проверили на взрывоопасность две школы Степанакерта, и с 1 декабря там планируется возобновить учебный процесс.

«Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов установлены контакты с армянским и азербайджанским командованием в районе миротворческой операции и местными администрациями. Также по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», — рассказал официальный представитель российского военного ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Франции поддержал Карабах. Почему бы ему не проголосовать за Донбасс?

Читайте развитие сюжета: Мэр Степанакерта: в город вернулись уже 30 тыс. человек