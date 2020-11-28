Белгород, 28 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Новый максимум по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом зафиксирован 28 ноября в Белгородской области — 173, что на девять больше показателя предыдущих суток. Выписан после выздоровления 251 пациент, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

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Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 15 тыс. 873. Выздоровели 14 тыс. 407 человек. Зарегистрированы ещё три летальных исхода, в федеральной статистике отмечено 88 летальных исходов. В региональном штабе известно о 101 скончавшемся пациенте.

В России за сутки подтверждено 27,1 тысячи случаев заражения коронавирусом.